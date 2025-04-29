新华社北京4月29日电（记者赵文君）市场监管总局29日表示，今年将进一步建立完善“反侵权假冒政企协作机制”，组织开展“政企面对面”活动，指导企业提升品牌维权能力。

当日，市场监管总局召开新闻发布会，通报2024年知识产权执法情况，发布2024年知识产权执法十大典型案件。

“鼓励企业权利人向各级市场监管部门反映侵权假冒线索，发挥权利人在侵权调查、商品鉴别、信息溯源中的作用。”市场监管总局执法稽查局副局长佟波说。

据统计，2024年，全国市场监管部门共查办商标、专利等领域违法案件4.4万件，涉案金额达到11.29亿元，其中1311件案件移送至司法机关处理。

市场监管总局市场稽查专员嵇小灵介绍，市场监管总局去年开展了“守护知识产权”专项执法行动，民生商品、外商投资、商标品牌、地理标志、申请代理、新兴产业六个方面是执法重点领域。

记者了解到，专项执法行动针对电子产品、家用电器等重点民生商品，严厉打击商标侵权、假冒专利行为，提升消费品质，保障消费者权益，全年共查办民生商品领域侵权案件2.9万件。

严肃查处恶意抢注中小微企业商标、店面招牌商标侵权等行为，加强老字号品牌保护，查办涉及民营企业商标品牌案件1.2万件，涉案金额2.7亿元，移送刑事案件393件。

此外，维护地理标志声誉与品牌价值，查办地理标志侵权假冒案件1407件，涉案金额980余万元，移送刑事案件89件。加强对专精特新中小企业等的执法保护，查办新兴产业领域侵权案件49件，涉案金额547万元。

去年9月，市场监管总局倡议并推动全国81家电商平台签订了《电子商务平台经营者提升知识产权保护水平自律公约》。这一各电商平台自愿签订、自律执行的承诺性文件，对商户入驻、投诉受理、侵权处理、配合执法、信息保存等方面作了具体要求，着力推动落实电商平台的主体责任。

市场监管总局表示，今年市场监管部门将加强指导，督促落实自律公约，推动电商平台采取更加切实有效的措施保护知识产权。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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