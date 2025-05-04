随着A股上市公司年报披露收官，沪深交易所日前公布了2024年沪深上市公司“成绩单”，总体呈现业绩稳健、向新发展的特征。

2024年，沪市主板公司合计实现营业收入49.57万亿元，同比保持稳定；净利润4.35万亿元，同比增长1.9%。其中八成公司实现盈利，四成公司净利润同比增长，78家公司扭亏为盈。主板公司年度走势先抑后扬，净利润上半年同比下降1%、下半年大幅回升至增长5%。

沪市科创板公司共实现营业收入14221.7亿元，同比增长0.24%；共实现净利润475.23亿元。其中近七成公司实现营业收入增长，五成公司实现净利润增长，32家公司扭亏为盈。

深市方面，2024年，深市主板公司合计实现营业收入16.78万亿元；合计实现净利润5989.59亿元。深市创业板公司合计实现营业收入4.03万亿元；合计实现净利润2074.88亿元。从深市总体来看，55.30%的公司实现营业收入增长，72.02%的公司实现盈利，46.93%的公司净利润同比改善。

沪市主板上市公司结构不断优化。上交所表示，近十年，沪市主板以电子、通信、医药生物、汽车为代表的新兴行业公司家数占比持续攀升至四成，盈利贡献同步抬升。近十年，主板市值领军行业逐步由金融、能源等传统产业转向汽车、医药生物等多元新兴产业。

沪市科创板公司坚持创新驱动发展，研发投入占营业收入比例中位数达12.6%，持续领跑A股各板块。全年新增发明专利2万项，累计形成发明专利超12万项。

近年来，深市上市公司总体研发投入持续攀升，2024年研发投入合计超过7600亿元，410家公司研发强度超过10%。

深交所表示，深市主板汇聚新能源汽车、消费、电子信息等支柱产业集群，凸显创新蓝筹底色，25家公司市值超过千亿元，32家公司营业收入超过千亿元。创业板已汇聚新能源、半导体、生物医药等一批特色行业公司，67.34%的公司属于战略性新兴产业企业，研发投入和业绩增长较为突出。（记者姚均芳）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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