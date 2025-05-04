这是中国海油深圳分公司番禺11-12平台（5月2日摄）。新华社发

新华社深圳5月3日电（记者印朋）作为应用无人平台远程开发的海上稠油油田，中国海油深圳分公司番禺11-12平台3日在南海东部海域成功投产。

番禺11-12平台是番禺10/11区块联合开发项目的核心设施，位于距深圳东南方向200公里、水深约114米的海域，高150.8米、重约7000吨，其在“台风生产模式”、远程复产、复杂原油处理等方面实现了新突破，平台具备智能采油、智能设备运维、智能安防等功能，相较传统开发模式，采用无人化设计不仅可降低工程投资，同时每年可节省运维成本超千万元。

“番禺11-12平台为目前我国自主设计建造的智能化程度较高的海上无人平台。中国海油针对稠油特性，在平台集成了包括油气分离、加热、增压外输等智能化处理设备，攻克了稠油开采的技术瓶颈，同时具备远程操控及复产能力。”中国海油深圳分公司番禺作业公司副总经理陈小刚说。

番禺油田2003年10月投产，建有7座海上生产平台和1艘浮式生产储卸油装置，同时开发8个油田，累计生产原油5400万吨。番禺10/11区块联合开发项目新建番禺10-1、番禺11-12两座井口平台，联合开发3个油田，高峰日产原油近2000吨。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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