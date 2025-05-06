本报合肥5月5日电 （记者徐靖）近日，随着用于总装装配的4根长达52米的400吨行车主梁运抵紧凑型聚变能实验装置（BEST）施工现场，BEST装置项目的总装工作正式拉开序幕。

总装工作是BEST建造过程中最关键的环节之一，要将包括超导磁体系统、磁体馈线系统、杜瓦、冷屏、包层以及偏滤器等在内的聚变堆“心脏”部件精确安装至主机基坑内。目前总装工作中首个需要落位的重要部件——杜瓦的施工工作进展顺利，其他任务段的施工准备工作也正有条不紊地向前推进。

BEST装置项目自启动以来，主体工程和园区工程建设全面展开，在装置设计优化、核心技术攻关、关键部件研制以及园区工程建设等方面完成多项工作，有力保障了工程总装启动节点的顺利完成。未来，BEST装置项目将继续发挥资源配置优势，创新机制体制，推动聚变基础研究、工程设计、项目建设、产业布局一体化进程，为建设聚变能源高地、早日实现核聚变能开发应用作出更多贡献。

《 人民日报 》（ 2025年05月06日 06 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经