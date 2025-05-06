打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

紧凑型聚变能实验装置（BEST）项目总装正式启动

2025年05月06日05:48 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报合肥5月5日电  （记者徐靖）近日，随着用于总装装配的4根长达52米的400吨行车主梁运抵紧凑型聚变能实验装置（BEST）施工现场，BEST装置项目的总装工作正式拉开序幕。

　　总装工作是BEST建造过程中最关键的环节之一，要将包括超导磁体系统、磁体馈线系统、杜瓦、冷屏、包层以及偏滤器等在内的聚变堆“心脏”部件精确安装至主机基坑内。目前总装工作中首个需要落位的重要部件——杜瓦的施工工作进展顺利，其他任务段的施工准备工作也正有条不紊地向前推进。

　　BEST装置项目自启动以来，主体工程和园区工程建设全面展开，在装置设计优化、核心技术攻关、关键部件研制以及园区工程建设等方面完成多项工作，有力保障了工程总装启动节点的顺利完成。未来，BEST装置项目将继续发挥资源配置优势，创新机制体制，推动聚变基础研究、工程设计、项目建设、产业布局一体化进程，为建设聚变能源高地、早日实现核聚变能开发应用作出更多贡献。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月06日 06 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
大力弘扬工匠精神 他们奋斗的身影熠熠生辉
　　“择一事终一生”“偏毫厘不敢安”“千万锤成一器”……在这个“五一”国际劳动节，无数劳动者坚守在平凡的岗位上，怀爱国之心、立报国之志、增强国之能，以匠心推动中国制造向中国创造转变，在新征程上创造新的辉煌。 “千锤百炼”铸就钢铁人生 巡查产线设备，保证生产设备运行良好；跟踪当天2300产线的重点生产品种、工艺执行和操作纪律情况，确保产品达标……5月1日7时30分，全国劳动模范郭鹏准时来到鞍钢集团本钢板材热轧厂2300生产线的岗位上，开始了一天的工作。…
农村供水保障乡村振兴之路
　　暮春时节，浙江省遂昌县排前村翠竹掩映、茶园葱郁。村民雷大姐忙了一上午农活儿，走进家门拧开水龙头，清冽如甘泉般的自来水哗啦啦地流了出来。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部