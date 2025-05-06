紧凑型聚变能实验装置（BEST）项目总装正式启动
2025年05月06日05:48 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报合肥5月5日电 （记者徐靖）近日，随着用于总装装配的4根长达52米的400吨行车主梁运抵紧凑型聚变能实验装置（BEST）施工现场，BEST装置项目的总装工作正式拉开序幕。
总装工作是BEST建造过程中最关键的环节之一，要将包括超导磁体系统、磁体馈线系统、杜瓦、冷屏、包层以及偏滤器等在内的聚变堆“心脏”部件精确安装至主机基坑内。目前总装工作中首个需要落位的重要部件——杜瓦的施工工作进展顺利，其他任务段的施工准备工作也正有条不紊地向前推进。
BEST装置项目自启动以来，主体工程和园区工程建设全面展开，在装置设计优化、核心技术攻关、关键部件研制以及园区工程建设等方面完成多项工作，有力保障了工程总装启动节点的顺利完成。未来，BEST装置项目将继续发挥资源配置优势，创新机制体制，推动聚变基础研究、工程设计、项目建设、产业布局一体化进程，为建设聚变能源高地、早日实现核聚变能开发应用作出更多贡献。
《 人民日报 》（ 2025年05月06日 06 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 大力弘扬工匠精神 他们奋斗的身影熠熠生辉
- “择一事终一生”“偏毫厘不敢安”“千万锤成一器”……在这个“五一”国际劳动节，无数劳动者坚守在平凡的岗位上，怀爱国之心、立报国之志、增强国之能，以匠心推动中国制造向中国创造转变，在新征程上创造新的辉煌。 “千锤百炼”铸就钢铁人生 巡查产线设备，保证生产设备运行良好；跟踪当天2300产线的重点生产品种、工艺执行和操作纪律情况，确保产品达标……5月1日7时30分，全国劳动模范郭鹏准时来到鞍钢集团本钢板材热轧厂2300生产线的岗位上，开始了一天的工作。…
- 评论
- 关注
推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开