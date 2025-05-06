本报福州5月5日电 （记者付文）5日上午，“东山25轮”在福建福州马尾港经过福州边检站民警高效验放后，快速驶向马祖。自2024年4月开通以来，马尾—马祖海上货运直航航线运输货物总值已超3亿元。

“两马”航线开通后，从福州马尾青州码头出发，仅需3小时即可抵达马祖福澳港。航线班次从每周2班增至6班，便利了马祖乡亲的日常生活。为支持两岸跨境电商产业合作、助力福马“同城生活圈”建设，福州边检站实行“两马”货运直航航线船舶的预报预检、证件查验以及船舶出入港的“一站式服务”、“7×24”小时出入境通关、“一船一策”精细化保障服务，切实提高通关速度，助力跨境电商货物朝发夕至。

《 人民日报 》（ 2025年05月06日 10 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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