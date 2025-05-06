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广东区域协作消费帮扶产品交易中心开业

2025年05月06日05:57 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报广州5月5日电（记者罗艾桦、李纵）作为广东消费帮扶体系重要支点和广东协作地区优质特色农副产品立足湾区走向全国的崭新平台，广东区域协作消费帮扶产品交易中心（下称“交易中心”）日前在广州市白云区正式启动营业，“广东消费帮扶交易中心小程序”同步上线。

　　据介绍，交易中心是中国县域博览会组委会、广东省农业农村厅与广州白云产投集团联合打造的消费“新窗口”，已建成由41个帮扶实体馆、70个线上商城组成的消费帮扶产品商家销售体系，汇聚广西、贵州、西藏、新疆、吉林、黑龙江等省区及广东省特色优质农副产品8000余种，产品覆盖米面粮油、畜禽蛋奶、菌菇干货、休闲零食、新鲜果蔬等种类。

(责编：杨光宇、陈键)
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