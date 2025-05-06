记者5月5日从国家税务总局了解到，最新税务数据显示，2025年一季度，全国以项目方式申报工伤保险的工程项目数量累计3.9万个，同比增长9.4%；工程总造价金额累计1.9万亿元，同比增长4.8%。

尤其进入3月份后，投资项目施工明显加快。税务数据显示，3月份工程项目申报数量1.8万个，占一季度总量的46.5%；申报总造价0.8万亿元，占一季度总造价的43.9%。

目前，吸纳流动农民工就业的建筑、铁路、公路、水运、水利、能源、机场等领域的工程项目，主要以项目方式向税务部门申报工伤保险。

透过税务数据来看，一季度工程项目主要呈现三大特点：区域发展项目稳步提速，京津冀、长三角、粤港澳大湾区等地申报工程项目投资增长势头良好；重大工程项目陆续开工，一季度工程总造价超10亿元的重大项目共计182个、同比增长41.8%；更多“小而美”的项目顺利推进，一季度工程总造价低于500万元的项目共计约1.7万个，项目大多惠及民生。

国家税务总局有关负责同志表示，税务部门将持续优化政策支持和服务举措，分级分类，靶向护航，为各类工程项目的顺利开展提供有力保障，助力民生和经济高质量发展。（记者申铖）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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