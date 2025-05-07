本报记者 杨颜菲

江西省九江市修水县宁程农业茶园基地，茶山上飘着淡淡的清香，采茶人穿梭于茶垄之间。“转型后，我们茶园面貌将得到大幅改善，每亩茶园产量预计提高一倍，肥料用量和用水量大幅减少。”修水县宁程农业开发有限公司负责人冷雨说，以前茶园存在生产模式低效化、智能农业设备应用不足、过度依赖传统经验、化肥利用率不高以及碳排放强度居高不下等问题。

为帮助宁程茶园低碳转型，江西银行向九江市修水县宁程农业开发有限公司合计授信1.8亿元。在江西银行的支持下，宁程茶园基地加快建设农业转型金融项目，降低了碳排放强度，提高了茶叶产量，增加了农民收入。这片绿色茶园，见证着金融与生态农业的深度融合。

钲旺科技有限公司是江西鹰潭的一家民营企业，以铜包铝合金线技术为主业，其生产的铜锌合金线全国市场占有率在30%左右。这家传统制造业企业正面临着资源环境约束趋紧、效率低下等诸多挑战。

聚焦传统产业低碳转型，江西银行依托鹰潭铜产业监测平台，敏锐捕捉到钲旺科技的转型需求，在短时间内发放了3年期铜产业转型贷款1000万元，用于企业数字化转型智能工厂建设。同时，江西银行根据企业的碳排放强度及未来的碳排放计划，积极协助企业制定详细的低碳转型规划，降低企业转型的资金成本；落地江西首笔铜产业转型智能制造贷款，帮助企业实现降碳增收。

2023年12月，江西银行在抚州探索建设了江西省首家法人城商行“碳中和网点”。通过“碳中和网点”的实践，江西银行在绿色运营、无纸化办公、数字化转型、员工通勤规范、绿色建筑改造等方面积累了经验。在萍乡，依托碳金融服务平台，专项制定“萍乡市碳账户表现挂钩贷”产品；在鹰潭，围绕当地优质铜产业转型升级需求，探索制定“绿色转型贷”，以低成本、便利的金融方案，支持铜产业绿色低碳转型。在“双碳”目标引领下，金融为绿色发展提供了更多可能。

《 人民日报 》（ 2025年05月07日 10 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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