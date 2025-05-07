世行发布2025年度中国企业调查报告

本报上海5月6日电 （记者王崟欣）近日，世界银行官网发布2025年度中国企业调查报告，报告中涉及营商环境的59项测评点中，上海有22项达全球最优水平。

2023年起，世界银行发布新的营商环境评估方法论——营商环境成熟度评估，采用专家调查和企业调查相结合的方式进行数据采集，用于衡量全球主要经济体的营商环境状况。

“世界银行开展的中国企业调查，是由专业机构按照世界银行分层抽样法，对2189家中国企业的所有者或高层管理人员进行访谈而完成，具有高度的权威性。22项测评点达到全球最优水平，这充分表明上海市对标国际通行标准，在优化制度规则、改善政务服务质量、提升企业办事效率方面，取得了显著的成效。”华东政法大学副校长、中国法治化营商环境研究院院长罗培新说。

《 人民日报 》（ 2025年05月07日 10 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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