本报兰州5月6日电 （记者银燕）5月5日24时，全国首条大规模输送清洁能源的特高压直流工程——±800千伏祁韶特高压直流输电工程累计送电量突破2000亿千瓦时，达到2000.025亿千瓦时，约能满足6000万户普通家庭一年的用电需求。其中，甘肃省输送清洁能源720亿千瓦时，占甘肃省外送比例达到40%，相当于转化884万吨标准煤，减排5604万吨二氧化碳、26.61万吨二氧化硫、23万吨氮氧化物。

祁韶直流是我国首个大规模风、光、火打捆外送的特高压直流工程，西起甘肃祁连换流站，东至湖南韶山换流站。该工程自2017年投产以来，常态化经受了高温、大风、大负荷等多重考验，向华中地区输送新能源电量逐年提高。

当前，新能源已成为甘肃省第一大电力来源，截至今年3月末，新能源装机规模接近6600万千瓦，占比超过64%。随着陇东至山东±800千伏特高压直流输电工程正式带电调试，甘肃将继续发挥资源和区位优势，进一步扩大清洁能源外送规模，助力“双碳”目标实现。

《 人民日报 》（ 2025年05月07日 10 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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