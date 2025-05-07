商务部：对原产于印度的进口氯氰菊酯实施反倾销措施
2025年05月07日12:46 | 来源：新华网
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新华社北京5月7日电 商务部新闻发言人7日表示，商务部决定自2025年5月7日起对原产于印度的进口氯氰菊酯实施反倾销措施，期限5年。
商务部新闻发言人表示，应中国国内产业申请，2024年5月7日，商务部依法对原产于印度的进口氯氰菊酯发起反倾销调查。在案件调查过程中，商务部严格按照法律法规和世贸组织相关规则进行调查，广泛听取了各利害关系方意见，充分保障各方权利，客观、公平、公正地得出调查结论，裁定自印度进口的氯氰菊酯存在严重倾销，中国国内产业受到实质损害，且倾销与实质损害之间存在因果关系，各印度公司被裁定的反倾销税率为48.4%至166.2%。商务部决定自2025年5月7日起实施反倾销措施，期限5年。
氯氰菊酯主要用于生产高效氯氰菊酯、杀虫剂制剂等，广泛应用在农业、卫生等领域，用于棉花、果树、蔬菜、烟草、玉米、花卉等害虫防治。
(责编：牛镛、岳弘彬)
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