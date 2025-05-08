本报广州5月7日电 （记者罗艾桦、李纵）广东区域协作消费帮扶产品交易中心近日在广东省广州市白云区正式启动营业，“广东消费帮扶交易中心小程序”同步上线。

该交易中心是中国县域博览会组委会、广东省农业农村厅与广州白云产投集团联合打造的消费新窗口，已建成由41个帮扶实体馆、70个线上商城组成的消费帮扶产品商家销售体系，汇聚广西、贵州、西藏、新疆、吉林、黑龙江等省区及广东省特色优质农副产品8000余种，覆盖米面粮油、畜禽蛋奶、菌菇干货、休闲零食、新鲜果蔬等种类。

自2021年至今，广东累计采购、帮助销售广西、贵州两省区农副产品和特色手工艺品金额超1700亿元，认定粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地507个和“圳品”289个，培育消费帮扶品牌233个。

《 人民日报 》（ 2025年05月08日 11 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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