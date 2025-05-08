打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

广东区域协作消费帮扶产品交易中心开业

2025年05月08日06:07 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报广州5月7日电  （记者罗艾桦、李纵）广东区域协作消费帮扶产品交易中心近日在广东省广州市白云区正式启动营业，“广东消费帮扶交易中心小程序”同步上线。

　　该交易中心是中国县域博览会组委会、广东省农业农村厅与广州白云产投集团联合打造的消费新窗口，已建成由41个帮扶实体馆、70个线上商城组成的消费帮扶产品商家销售体系，汇聚广西、贵州、西藏、新疆、吉林、黑龙江等省区及广东省特色优质农副产品8000余种，覆盖米面粮油、畜禽蛋奶、菌菇干货、休闲零食、新鲜果蔬等种类。

　　自2021年至今，广东累计采购、帮助销售广西、贵州两省区农副产品和特色手工艺品金额超1700亿元，认定粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地507个和“圳品”289个，培育消费帮扶品牌233个。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月08日 11 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
我国外汇储备规模连续17个月稳定在3.2万亿美元以上
　　人民网北京5月7日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局7日发布的统计数据显示，截至2025年4月末，我国外汇储备规模为32817亿美元，较3月末上升410亿美元，升幅为1.27%。这是自2023年12月以来，我国外汇储备规模连续17个月稳定在3.2万亿美元以上。…
助力科创企业向“新” 金融资产投资公司再扩围
　　人民网北京5月7日电 （记者杜燕飞）金融监督管理总局7日发布《关于筹建兴银金融资产投资有限公司的批复》，同意兴业银行筹建兴银金融资产投资有限公司（名称暂定）。批复称，兴业银行应严格按照有关法律法规要求办理筹建事宜，自批复之日起6个月内完成筹建工作。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部