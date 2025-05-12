张 娟

面对美国政府滥施关税，我国外贸企业正采取多元化市场布局、转战内需市场等策略，力求减轻负面影响。这一转向，得到线下零售和线上电商的积极响应，通过流量扶持、数据赋能、渠道对接等多种方式，为外贸企业开拓国内市场提供有力支持。

出口转内销不是权宜之计，推进内外贸一体化发展正成为长期战略。2021年12月30日，国务院办公厅印发《关于促进内外贸一体化发展的意见》，对推进内外贸一体化发展进行系统部署。数据显示，2024年全国规模以上的工业企业当中有8.7万家企业已实现内外贸一体化经营，同比增长6.3%，显示出企业正加大对国内市场的开拓力度和品牌建设，力求实现可持续发展。内外贸一体化快速发展的背后，是内需市场规模的加快增长。过去五年，三大需求中内需对经济增长的平均贡献率超过80%。

应对外部环境急剧变化的不确定性，“两条腿走路”是更稳健的选择。企业必须清醒认识到，内销市场不是外贸受阻的避风港，而是需要全新打法的竞技场。政府监管和服务的重点也应从生产转向消费。推进内外贸一体化发展，需要有效市场、有为政府和有序社会共同努力，推动市场一体化、制度一体化和产业一体化。

（作者为上海市开放战略研究中心副主任、研究员，本报记者田泓采访整理）

《 人民日报 》（ 2025年05月12日 10 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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