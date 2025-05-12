内销市场是全新打法的竞技场（专家点评）
2025年05月12日06:17 | 来源：人民网－人民日报
小字号
面对美国政府滥施关税，我国外贸企业正采取多元化市场布局、转战内需市场等策略，力求减轻负面影响。这一转向，得到线下零售和线上电商的积极响应，通过流量扶持、数据赋能、渠道对接等多种方式，为外贸企业开拓国内市场提供有力支持。
出口转内销不是权宜之计，推进内外贸一体化发展正成为长期战略。2021年12月30日，国务院办公厅印发《关于促进内外贸一体化发展的意见》，对推进内外贸一体化发展进行系统部署。数据显示，2024年全国规模以上的工业企业当中有8.7万家企业已实现内外贸一体化经营，同比增长6.3%，显示出企业正加大对国内市场的开拓力度和品牌建设，力求实现可持续发展。内外贸一体化快速发展的背后，是内需市场规模的加快增长。过去五年，三大需求中内需对经济增长的平均贡献率超过80%。
应对外部环境急剧变化的不确定性，“两条腿走路”是更稳健的选择。企业必须清醒认识到，内销市场不是外贸受阻的避风港，而是需要全新打法的竞技场。政府监管和服务的重点也应从生产转向消费。推进内外贸一体化发展，需要有效市场、有为政府和有序社会共同努力，推动市场一体化、制度一体化和产业一体化。
（作者为上海市开放战略研究中心副主任、研究员，本报记者田泓采访整理）
《 人民日报 》（ 2025年05月12日 10 版）
(责编：白宇、卫嘉)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 母亲节丨爱的陪伴
- 视频制作：王天乐 配音：高子林夕 母亲节将至，在这个致敬母爱的节日里，我们忆起她无声的守护——那些藏在三餐烟火里的关怀，凝在目送背影时的牵挂。她以岁月为梭编织我们的成长，用白发为代价换我们翱翔。…
- 评论
- 关注
推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开