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每年贴息贷款总规模最高2000亿元

广东出台12项措施激发经营主体活力

2025年05月13日06:06 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报广州5月12日电  （记者李刚）记者12日从广东省政府新闻办公室新闻发布会上获悉：广东出台12条措施，进一步激发经营主体活力，加快建设现代化产业体系。

　　广东明确提出实施制造业和高新技术企业贷款贴息，对符合条件的制造业和高新技术企业年度新增银行贷款，省财政按不超过银行贷款利率的35%进行贴息，每年贴息贷款总规模最高2000亿元。同时提出要扩大政府性融资担保覆盖面，推动广东省每年政府性担保融资规模超过1000亿元。

　　在产业投资方面，广东提出全省统筹资源整合组建超万亿元总规模的产业投资基金和创业投资基金，以国有资本带动社会资本，着力投早、投小、投未来、投硬科技；在人才招引上，实施“百万英才汇南粤”行动计划，对高精尖缺和前沿赛道领域重点人才实行“一人申请，全家落户”等支持政策；在企业服务上，提出建立“管招商、管项目、管企业、管服务”全生命周期服务体系，全面推行企业（项目）服务专员制度。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月13日 15 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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