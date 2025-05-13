原标题：价值超千亿！管网“金字招牌”持续擦亮

5月10日，2025年中国品牌价值评价信息发布暨论坛在浙江德清举办。国家管网集团首次亮相，品牌价值达1030亿元，获其他服务组第三名，品牌影响力得到社会公众广泛认可。1个案例入选中国品牌优秀典型案例，4个案例入选2025我喜爱的中国品牌案例，管网“金字招牌”持续擦亮。

国家管网集团油气调控中心自主研发的PCS管道控制系统软件，在面临品牌声誉与技术主权双重挑战的情况下，建立“PRR”品牌维护工作体系，通过“预防（Prevention）——应对（Response）——修复（Repair）”闭环管理，有效应对危机，提升了品牌维护的响应速度和品牌风险处置能力，见证了我国油气行业自主可控品牌从防御到引领的战略跃迁。

国家管网集团西气东输公司实施“安全立品、质量优品、合规固品、责任树品、文化铸品、创新强品、传播响品”品牌战略引领具体举措，深度挖掘“西气东输”品牌价值，把“西气东输”打造成国家管网集团践行“服务国家战略、服务人民需要、服务行业发展”企业宗旨的一张“金名片”。

国家管网集团油气调控中心围绕西部大开发标志性工程之一——兰成渝管道“西北西南能源大动脉”的定位，提出“绿动兰成渝，保供生命线”品牌，明确以“坚实保供西南 服务川渝经济圈高质量发展”为愿景，从三个方面挖掘品牌故事，加大品牌宣传推广力度，持续推动品牌建设提档升级。

国家管网集团油气调控中心深度挖掘调控队伍文化基因，凝练调控铁军内涵，培养品牌动力源，构建品牌管理体系，实现品牌全链路管理闭环，创新设计品牌标识，构建视觉符号体系，形成“中枢永动机”品牌战略，通过构建科学化、体系化的品牌考核评估机制，推动品牌迭代升级，实现社会价值和行业影响力的不断提升。

活动上，国家管网集团作《自主可控PCS软件保障能源动脉安全》案例分享。

近年来，国家管网集团坚持以高质量品牌建设引领管网高质量发展，深入实施品牌引领行动，健全完善品牌体系，全面加强品牌管理，管理制程更加健全，品牌架构更加完善，品牌识别更加鲜明，品牌保护更加有力，人才基础更加扎实，管网品牌价值和知名度美誉度持续提升。

国家管网集团将纵深推进品牌引领行动，将品牌建设融入改革发展全过程，形成品牌引领业务的良性发展机制，持续巩固提升品牌价值，以优质服务筑牢品牌价值，以科技创新提升品牌价值，以特色文化厚植品牌价值，以社会责任彰显品牌价值，丰富发展管网品牌体系，强化精准传播，不断扩大管网品牌影响力。

(责编：董童、李源)

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