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30条金融措施支持广州南沙开放创新

2025年05月14日06:06 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报广州5月13日电  （记者罗艾桦、李刚）5月13日，《关于金融支持广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作的意见》（以下简称《意见》）政策发布会在广东广州南沙区举行，面向粤港澳金融业界介绍了《意见》的主要内容。

　　据介绍，《意见》由中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局和广东省政府联合印发，共提出30条金融措施，亮点主要包括以下方面：一是突出“立足湾区”，重在创业创新；二是突出“协同港澳”，重在金融服务便利化、现代化、数字化；三是突出“面向世界”，重在高水平制度型开放。

　　《意见》的出台，是建设高水平对外开放门户、推动创新发展、打造优质生活圈的重要举措，对深化内地与港澳金融合作、扩大金融业改革开放、助力广州南沙在做实粤港澳大湾区“一点两地”全新定位中更好发挥引领带动作用，具有重要意义。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月14日 07 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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