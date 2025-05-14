本报记者 刘晓宇

5.5亿元的设备采购清单放在案头，福建中科芯源光电科技有限公司董事长张修强犯了愁：“前几年研发投入很大，现在想更新生产设备，资金成了问题。”

出人意料的是，资金主动找上了门。“福州的‘四通四到’机制，帮到了我们。”张修强说。

为进一步促进民营经济发展，福建福州市着力用好服务企业“四通四到”机制——畅通联系渠道不叫不到、沟通解决问题随叫随到、疏通政策传导说到做到、打通部门壁垒服务周到。

去年，福州市充分利用超长期特别国债资金，由市发展改革委联合相关部门组建工业领域国债要素保障专班，为光电、新能源汽车等重点产业链提供助力。去年11月，专班在中科芯源开了一场面向高新区企业的政策宣讲会。

“能申请的尽量申请，专班说到做到。”福州市发展改革委副主任郑礼招的话，给了张修强信心。没等会开完，张修强就安排员工填好了申请表。他没想到，两天之内4400万元的国债资金额度就获批了。

打通壁垒，专班组成部门协同发力，实现全市企业申报工业领域超长期特别国债24小时收件、24小时办结。福州市共有21个项目获批工业领域超长期国债资金超6亿元，带动通用设备制造、光电等行业投资大幅增长。去年，全市规上工业增加值增长9%，工业固定资产投资增长超24%。

今年元旦刚过，兴业银行福州西湖支行业务总监陈懋主动来找张修强：“资金还有困难吗？区里和我们一起推出了新的贷款政策，额度高、利率低。”张修强摆摆手：“设备还没全部到位，抵押物不够，怕是申请不了！”

“福州高新区出资设立赔付池，只要您的公司在科技企业白名单中，就能免担保。”陈懋上门前，就把企业情况摸透了，“中科芯源拥有核心技术，前景广阔。我们的目标，就是服务新质生产力的发展。”

商谈、授信、签约……春节后，一笔1000万元的贷款注入中科芯源，年化利率不到3%。另一头，郑礼招也给张修强打来电话：“省里有政策，对符合条件的专精特新中小企业，当年新发放流动资金贷款予以年化1%的贴息补助，别忘了申请！”

厂外柚花香，厂内生产忙。张修强验收了新设备，满怀信心地说：“等设备都开动起来，可要大干一番！”

《 人民日报 》（ 2025年05月14日 07 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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