韩 昱

原标题：各地积极支持民企参与重大项目建设 推动经济高质量发展

重大项目建设既是稳增长的“压舱石”，又是优化经济结构的重要抓手。今年以来，各地重大项目建设有序开展。

比如，“南京发布”微信公众号5月12日发布消息显示，继一季度实现“开门红”后，截至4月底，南京全市城建计划完成投资177.3亿元，新建项目开工率56.4%，投资进度和开工率达到预期要求。其中，37个省、市重大项目完成投资116.8亿元。

广东省发展和改革委员会网站5月7日披露的2025年一季度省重点项目建设进展情况显示，2025年广东省安排省重点建设项目1500个，年度计划投资1万亿元。一季度，省重点项目完成投资2504亿元，为年度计划投资的25%。冷泉生态系统研究装置项目等82个项目开工建设，广湛高铁、陆丰核电等在建项目推进顺利。

漳州市发展和改革委员会在4月末发布的数据也显示，一季度，漳州市省级重点项目累计完成投资202.6亿元，占年度计划的28.1%，超序时进度3.1个百分点。其中，芗城三宝钢铁提升改造、南化苯胺-橡胶助剂产业链等80个产业项目完成投资94.68亿元，占年度计划投资的28.84%，超序时进度3.84个百分点。

“各地重大项目建设投资呈现‘量质齐升、结构优化’的积极态势。”中国商业经济学会副会长、华德榜创始人宋向清在接受《证券日报》记者采访时表示，重大项目投资重心正从传统基建向产业升级、技术创新等领域倾斜。

陕西巨丰投资资讯有限责任公司高级投资顾问朱华雷也对记者表示，各地重大项目建设投资呈现出规模庞大、增长显著、结构优化的特点，二季度重大项目建设预计有序开展、投资规模将继续扩大，将对地方经济发展起到明显的支撑作用。

在重大项目建设“进度条”不断刷新的同时，记者注意到，对民营企业参与重大项目的支持力度也在不断加强。

“我们支持民营企业积极参与‘两重’建设和‘两新’工作。”国家发展改革委副主任郑备在5月8日国新办举行的新闻发布会上表示，国家发展改革委正在加快完善民营企业参与国家重大项目建设长效机制，已经在核电、铁路等领域推出一批重大项目，目前有的核电项目民间资本参股比例已经达到20%，工业设备更新、回收循环利用领域支持民营企业的资金占比超过80%。

“今年我们还将在交通运输、能源、水利、新型基础设施、城市基础设施等重点领域，推出总投资规模约3万亿元的优质项目。”郑备表示。

朱华雷表示，民营企业参与重大项目建设，不仅有助于优化投资结构、推动产业升级，还能促进就业、增强经济韧性。预计各地政府将继续完善政策支持体系，加强要素保障，支持民营企业积极参与重大项目建设，共同推动经济高质量发展。

向民营企业伸出“橄榄枝”，地方已在积极行动。例如，孝感市发展和改革委员会5月9日发布了孝感市2025年第一批面向民间资本的投资项目清单，该批项目共122个，计划总投资577.4亿元，计划引入民间资本251.9亿元。孝感市发展和改革委员会表示，下一步将持续畅通民间资本对接渠道，加大协调服务和要素保障力度，充分尊重企业投资意愿，积极促成更多项目与民间资本达成合作。

宋向清建议，支持民营企业参与重大项目建设，未来需进一步细化配套政策（如融资支持、产权保护等），确保民营企业“进得来、留得住、能盈利”，真正实现政府、企业、社会多方共赢。

(责编：杨曦、陈键)

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