原标题：联通数科数字赋能基层治理，打造基层数据“只报一次”新标杆

“以前一周多时间才能完成360余条信息填报，而现在通过‘报表通’，半天就可以完成。”遂宁市船山区育才路街道工作人员介绍。

近年来，基层治理面临报表重复填报、数据多头管理等痛点。2024年12月，国务院办公厅发布《推动基层报表数据“只报一次”工作指引》，明确数据整合与共享要求；2025年2月，国家数据局进一步推动试点工作，遂宁市作为四川省“报表通”首批试点城市，以“效率革命行动”为抓手，与联通数科展开深度合作。

云津公司作为联通数科旗下专注于基层数字化治理的专业技术力量，充分发挥联通数科在大数据、人工智能等领域的技术积累优势，配合遂宁市共同开展基层治理创新实践探索。通过“技术+制度”双轮驱动，搭建市、县、镇、社区四级数仓体系。依托“数据回流—智能治理—精准服务”的高效闭环，构建基层数据“只报一次”的创新机制，有效实现基层采集工作量减少50%、“人、房及医保核查”任务执行效率提升75%，为全国基层数据“只报一次”工作提供了具有参考价值与可复制性的解决方案。

遂宁市“报表通”聚焦以数字化手段破解基层报表难题，提升政务效率。通过构建“数据回流共享、智能填报核验、多源数据治理、全流程监控”四大协同体系，实现报表数据“多源共享、只报一次、互联互通”。

在数据回流共享方面，市级数仓充分发挥数据中枢的关键作用，将人口、房屋、企业等基础数据精准回传至基层。实现从“向基层要数据”到“从系统取数据”的转变。船山区和平西路社区工作人员介绍，数据回流机制运行后，月均报表量从80份大幅锐减至32份，极大程度减轻了基层数据采集的负担，使社区工作人员从繁琐的报表中“解脱”出来，有了更多时间去回应居民需求，为居民做好服务。

在智能填报核验方面，平台创新性采用“带数下发”模式，基于已有的底座数据资源，通过系统预先填充基础数据派发报表任务，能够智能预填70%的报表基础字段，有效减轻下发基层填报工作量。工作人员介绍，“有了智能填报、自动校核更新、数据复用等功能，通过简单的语音指令和智能扫描即可快速录入信息，将原本平均每份需要1小时完成的报表压缩至10分钟内完成，数据的准确性与时效性有了大幅提升。”

在多源数据治理方面，通过推动遂宁在综治、公安、不动产等多平台数据的深度对接，成功形成46项标准化数据项、梳理形成全市数据字段、数据标签、数据字典，并建成动态更新的“人口信息基础库”。依托该基础库，实现65%报表自动生成，基层下发任务的源头压减，数据错误率显著降低，报表质量得到有效提高。

在全流程监控方面，首创全栈式安全合规监控技术，全方位实时监控数据传输，对数据填报、审核、归档全流程进行详细记录，确保数据可追溯、防篡改。数据纠错效率提升30%，彻底杜绝重复报送现象，保障数据管理工作规范、严肃开展，为后续数据查询、分析、审计提供可靠依据。

平台上线试点期间，对遂宁市级部门和船山区范围内的309张报表进行了全面数据治理，压减去重报表189张，形成核心报表120张，压减率达61.2%；通过带数下发的方法，成功减少基层60%以上重复数据录入，实现数据双向复用；构建的“制度+技术+流程”三维一体保障体系，为“报表通”系统稳定运行与数据“只报一次”长效落实筑牢根基。

目前，遂宁“报表通”正式步入全面推广使用新阶段，将覆盖政务工作、民生服务、经济发展、城市管理等多个领域，切实为基层干部减轻负担，让基层不再围着表格“转”。

联通数科坚持融合创新，致力于做“引领产业的科技创新、安全自主的数字产品、专业可靠的数智服务”。未来，将持续深化大数据、人工智能等技术应用，推广可复制的基层数据“只报一次”解决方案，助力更多省、市、地区实现基层减负增效，为推进国家治理体系和治理能力现代化贡献智慧和力量。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经