新华社北京5月14日电（记者申铖）记者14日从国家税务总局了解到，增值税发票数据显示，4月份，全国企业销售收入同比增长4.3%，延续了去年四季度以来的稳步增长态势。

发票数据显示，工业继续发挥“基本盘”作用，新质生产力加快发展。4月份，工业企业销售收入同比增长3.7%，其中制造业销售收入同比增长4.4%；高技术产业、数字经济核心产业销售收入同比分别增长15.3%和13.4%；各地项目建设加快推进，建筑业销售收入同比增长6.5%。

东部地区特别是经济大省增长态势良好。发票数据显示，4月份，东部地区增长较快，销售收入同比增长4.8%。其中，浙江、广东、北京销售收入同比分别增长7.3%、6.6%和5.4%，增速明显快于全国平均水平。

(责编：宋心蕊、袁勃)

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