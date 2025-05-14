近日，科技部等7部门联合发布《加快构建科技金融体制 有力支撑高水平科技自立自强的若干政策举措》，重点围绕创业投资、货币信贷、资本市场、科技保险等7个方面，提出15项科技金融政策举措，着力构建同科技创新相适应的科技金融体制。

这些政策举措将为科技创新提供全生命周期、全链条的金融服务，引导长期资本、耐心资本和优质资本进入科技创新领域，为实现高水平科技自立自强和建设科技强国提供有力的金融支撑。

记者：温竞华、吴雨

海报制作：胡戈

新华社国内部出品

(责编：岳弘彬、牛镛)

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