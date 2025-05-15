小镇运动会，带火农产品
2025年05月15日06:21 | 来源：人民网－人民日报
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5月13日，湖北应城市黄滩镇幸福公园内，40支体育代表队整装待发，周边挤满从各地赶来的村民。
这是2025年湖北省“百镇千村”“百街千巷”全民健身系列赛事活动的揭幕站，也是黄滩镇第一次举办全镇规模的运动会。
广场中央的拔河比赛人气最高，临时围挡的两侧站满观众，加油声、喝彩声此起彼伏。最终，由90后、00后体育老师组成的应城华茂外国语学校队技高一筹，斩获拔河比赛冠军。
“我们报名了所有比赛项目，就是希望在与乡亲们的切磋中，推广锻炼身体的生活方式。”学校高中部体育老师胡睿说。
让胡睿惊喜的，还有拔河比赛一等奖的奖品：甲鱼10斤、绿茶2份、小龙虾20斤、有机蔬菜40斤。“这些都是应城特产，我们有口福了！”胡睿说。
在黄滩镇镇长李德奎看来，镇里举办运动会的好处，不仅在于丰富居民生活。“这么大型的运动会是镇里第一次举行，仅上午就来了近3000名观众，35个农产品展位前人流不息，对于应城的知名度与农产品的销售都有带动效果。”李德奎说。
“黄滩酱油”展位工作人员李小萍感同身受。
运动会开始前一小时，她就和同事在赛道边布置起摊位。揭开酱缸上的木质盖子，只见酱油和豆瓣酱棕红明亮，醇香扑鼻。开幕后不过半小时，酱缸便卖得几乎见底。
“这只是一个开始。未来，我们还将结合本地特色，举办龙舟赛等赛事，让更多人走进黄滩。”李德奎说。
《 人民日报 》（ 2025年05月15日 10 版）
(责编：卫嘉、白宇)
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