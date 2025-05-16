为科技强国建设提供更给力的金融支撑（快评）
2025年05月16日05:51 | 来源：人民网－人民日报
小字号
科技创新是经济社会发展的引擎。党的十八大以来，各地区各部门在科技金融上进行了许多探索、取得了积极成效，但仍存在国家重大科技任务经费来源渠道单一、中小型科技企业融资成本高等问题。政策举措着眼于构建同科技创新相适应的科技金融体制，为国家重大科技任务和科技型中小企业提供全方位、全周期的系统支持，针对性之强、覆盖面之广、政策措施之多、支持力度之大，前所未有。
当前，全球科技创新百舸争流、千帆竞发，我国正加快推进高水平科技自立自强、因地制宜发展新质生产力，政策举措的发布正当其时。一分部署、九分落实，期待各地区各部门同向发力、大胆探索，加快落实落细相关措施，推动更多金融资源进入科技创新领域，引导金融资本更多投早、投小、投长期、投硬科技，为科技强国建设提供更给力的金融支撑。
《 人民日报 》（ 2025年05月16日 10 版）
(责编：白宇、卫嘉)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 商务部回应美方加严限制中国芯片：敦促美方立即纠正错误做法
- 人民网北京5月15日电 （记者孙红丽）5月15日下午，商务部召开例行新闻发布会。 有记者问，美国商务部工业与安全局发布公告指出在世界任何地方使用华为Ascend芯片都违反了美国的出口管制，商务部有何评论？ 商务部新闻发言人何咏前表示，中方注意到了有关情况。…
- 评论
- 关注
推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开