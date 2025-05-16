柏木丁

科技创新是经济社会发展的引擎。党的十八大以来，各地区各部门在科技金融上进行了许多探索、取得了积极成效，但仍存在国家重大科技任务经费来源渠道单一、中小型科技企业融资成本高等问题。政策举措着眼于构建同科技创新相适应的科技金融体制，为国家重大科技任务和科技型中小企业提供全方位、全周期的系统支持，针对性之强、覆盖面之广、政策措施之多、支持力度之大，前所未有。

当前，全球科技创新百舸争流、千帆竞发，我国正加快推进高水平科技自立自强、因地制宜发展新质生产力，政策举措的发布正当其时。一分部署、九分落实，期待各地区各部门同向发力、大胆探索，加快落实落细相关措施，推动更多金融资源进入科技创新领域，引导金融资本更多投早、投小、投长期、投硬科技，为科技强国建设提供更给力的金融支撑。

《 人民日报 》（ 2025年05月16日 10 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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