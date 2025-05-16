本报北京5月15日电 （记者王昊男）2025年京津冀党政主要领导座谈会审议通过京津冀三地科技部门联合牵头制定的《促进京津冀区域科技成果转化的若干措施》（以下简称《措施》），提出六大方面19项具体举措，全面提升区域内科技成果的转化效率和比重。

围绕新一代信息技术、氢能、合成生物制造等重点领域，《措施》提出，推动京津冀高校、院所、企业等创新主体联合攻关，产出一批符合区域共性需求的标志性研发创新成果。建立常态化研发成果对接机制，定期梳理形成可转化的项目清单。京津冀三地科技部门将组织重点产业集群企业与国家实验室等战略科技力量对接合作，突破关键核心技术100项以上，汇集津冀技术需求不少于300项，提供北京科技成果不少于400项。

为打通科技成果转化的“最后一公里”，《措施》提出将提升智能供需对接服务能力，增强概念验证服务水平，为科技型企业提供概念验证、中试熟化等全方位服务。围绕区域产业升级和未来产业培育，联合梳理应用场景，加速成熟科技成果在京津冀区域的精准对接和有效转化。

《 人民日报 》（ 2025年05月16日 10 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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