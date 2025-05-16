对东盟进出口额占比过半

本报南宁5月15日电 （记者庞革平）今年前4月，广西外贸进出口2584.1亿元，同比增长16.9%。其中，对东盟进出口额占比过半，对非洲、智利、欧盟增速超五成。

据海关统计，一般贸易、加工贸易、边境小额贸易保持增长，保税物流增速回正。前4月，广西一般贸易进出口1139.9亿元，增长23.3%；加工贸易进出口320.2亿元，增长74.1%；边境小额贸易进出口308.2亿元，增长3.2%。同期，保税物流进出口742.7亿元，增长13.2%，累计增速较一季度由负转正。

4月，有进出口实绩的民营企业达3828家，增加13%，合计进出口1806.1亿元，增长21.1%，占同期广西外贸总值的69.9%。国有企业、外资企业分别进出口442.5亿元、242.2亿元，分别增长13.3%、23.9%，累计增速分别较一季度加快12.9个、10.5个百分点。

《 人民日报 》（ 2025年05月16日 10 版）

(责编：白宇、卫嘉)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经