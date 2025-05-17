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记者采访浙江部分外贸企业、货代平台及港口

“挑战来临能顶住，机会来临要抓住”（经济新方位·外贸一线见闻）

本报记者 韩 鑫
2025年05月17日05:59 | 来源：人民网－人民日报
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　　《中美日内瓦经贸会谈联合声明》发布后，外贸一线情况如何？记者采访了浙江部分外贸企业、货代平台及港口。

　　5月16日一早，浙江宁波慈溪市，韩电电器全自动冰箱生产车间马力全开，经由切边、弯折、冲孔等多道工序后，多款型号的冰箱快速下线、装车出发。

　　“声明发布当天，美国客户立马联系我们，希望排产、发货。最近几天，产线全部满负荷生产。”公司外贸负责人王建明说。

　　此前，受美滥施关税影响，韩电对美业务摁下“暂停键”。目前，公司对美业务重启，前两天客户还追加了一笔补单，货值200多万美元。

　　百公里外，湖州市杨明斯金属制品有限公司车间生产繁忙。这家主营车载工具箱的外贸企业，对美出口占比近八成，过去半个月生产受到不小影响。公司总经理张佳瑜说，“之前退货的美国客户，已计划再次下单，正在洽谈关税分担比例。”

　　订单回暖，也为航运市场添了把火。大洋彼岸“补货”潮涌，美线海运出现“爆单”。

　　宁波港东南物流集团的智慧物流大屏上，订舱量、海运价、拖车安排等指标正实时跳动。

　　“声明发布不到24小时，美线订舱出运量出现井喷式增长，箱量从个位数升至近4000箱。”东南物流集团美线总经理吴慧说，积压的订单在短时间内集中补发，导致航运舱位预订量大幅回升，“船东正抓紧调剂船只到北美航线，随着运力有序恢复，‘一舱难求’将逐步缓解。”

　　“本周仓库进仓货物量明显增加，基于报关等流程，预计下周起业务量将快速增长。”宁波龙星物流有限公司业务总监王敏告诉记者。

　　作为一家出口拼箱海关监管仓库，公司发往美国的货物占业务量近一半。“美国客户普遍‘囤单’，外贸企业纷纷‘抢单’，预计在后续3个月内，发往美国的货物出口量将在原有基础上增长20%。”王敏说。

　　“从订舱、装箱到出运，预计5月底、6月初，港口将迎来发货高峰期，并维持一段时间。”宁波舟山港集团有关负责人表示，将继续积极协调各方，增加美线班次和舱位，努力消化美线出口需求，做好保通保畅工作。

　　“这几年，韩电努力布局更多海外市场，对美市场依赖逐渐下降。”王建明直言。

　　对于未来，张佳瑜说：“挑战来临能顶住，机会来临要抓住。期盼后续顺利，一方面，我们会积极把当下订单抢出来；另一方面，我们也要做好充足的思想准备，把长远市场拓出来。”

　　《 人民日报 》（ 2025年05月17日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)
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