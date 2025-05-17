据中国建设银行消息：5月16日，建设银行在总行召开“张富清式最美建行人”座谈会。建设银行党委书记、董事长张金良出席并讲话，党委副书记、行长张毅主持会议，党委委员、副行长纪志宏、李建江出席座谈会。

建设银行以学习张富清同志先进事迹为关键着力点，自2020年起将每年5月24日确定为“学习张富清日”，常态化开展学习活动，激励引导广大干部员工赓续红色基因，推动中国特色金融文化落地生根。

座谈会上，建设银行10位“张富清式最美建行人”先进个人和团体代表，结合自身学习体会和工作实践进行了交流分享。张金良表示，张富清同志用一生诠释了“党的需要就是我的选择”，赢得了党和人民的高度赞誉。六年来全行学习张富清同志先进事迹，已经转化为建行人忠诚奉献的自觉和奋勇向前的动力。来自基层一线先进代表身上所体现出的坚守平凡的力量、攻坚克难的韧劲、精益求精的执着、敢闯敢试的魄力、金融报国的情怀，生动诠释了新时代“张富清式最美建行人”的精神内涵。

张金良指出，张富清同志先进事迹所蕴含的精神品质与“五要五不”实践要求高度契合，不仅是中国特色金融文化的生动实践，也是滋养建设银行企业文化的宝贵财富。他对进一步深入学习张富清同志先进事迹提出四点要求。一是要高山仰止，更要见贤思齐。全行各级党组织和广大干部员工要做起而行之的实干家，把“仰”的感动转化为“齐”的行动，把榜样的力量转化为砥砺奋进的动力。二是要深悟“国之大者”，更要勇挑重担。要在支持实体、科技创新、客户服务、风险化解等一线挑起重担，认真履行国有大行的责任担当，坚持“国之大者”战略导向，深入做好金融“五篇大文章”，下沉服务重心，把更多金融资源精准滴灌到“三农”、小微等最薄弱环节，在支持经济社会发展的同时为自身高质量发展蓄势赋能。三是要正视困难，更要“爱拼会赢”。要敢于直面问题，在困难面前不畏惧，在压力面前不退缩，以学习先进事迹激发“爱拼会赢”的精气神，迎难而上、奋勇搏击。四是要心存敬畏，更要践之于行。要以敬畏之心守牢底线，把深入贯彻中央八项规定精神学习教育与学习张富清同志先进事迹紧密结合起来，与学习宣传“张富清式最美建行人”先进典型结合起来，坚持正面引导与反面警示相结合，引导党员干部以严的标准、严的要求检身正己，推动党员干部增强定力、养成习惯，以优良作风凝心聚力、干事创业。

驻建设银行纪检监察组负责人、总行有关部门主要负责人参加座谈会。

(责编：曹淼、李源)

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