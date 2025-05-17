人民网记者 李栋

夏粮产量占全年粮食总产量的1/4，其中小麦产量占夏粮产量的九成以上。眼下，夏粮主要作物冬小麦进入产量形成关键期，最早成熟的西南麦区已开镰收获。

麦浪翻滚，沃野生金。15日，在四川眉山市仁寿县的高标准农田示范区，400余台收割机开足马力全力抢收11万余亩小麦。

“平均亩产能达到800斤！”夏粮收成好不好，种粮大户范琨最有发言权，“今年，小麦在生长的过程中用水得到了充分的保障，颗粒饱满，穗粒数达到了40余粒，产量也比往年增长5%。”范琨说。

“西南麦区包括四川、云南、贵州和重庆，冬小麦面积占全国冬小麦面积的4.5%。”国家小麦产业技术体系栽培与土肥研究室主任姜东介绍，四川省是西南麦区核心区域，通过良田、良种、良法、良机融合，提高技术服务到位率，今年小麦的长势优良，粮油作物大面积单产为巩固和增强经济回升向好态势、推动高质量发展提供了有力支撑。

单产提升是一项系统工程。今年的中央一号文件提出，深入推进粮油作物大面积单产提升行动。

作为全国13个粮食主产省区之一，今年四川以实施新一轮粮食产能提升行动为引领，多措并举，进一步推动粮油作物大面积稳产增产。

四川省农业农村厅相关负责人表示，今年，将再新建1000个粮油千亩高产片，力争带动全省粮食单产再提高6斤左右。此外，还将在成都平原启动200万亩“吨粮田”建设，进一步挖掘粮油增产潜力。

从全国层面看，为夯实夏季粮油丰收基础，今年年初，农业农村部种植业管理司会同全国农技中心，组织开展小麦油菜春管指导活动，组派8个工作组，分赴河北、山西、江苏等16个冬小麦、冬油菜主产省，联合当地专家，共同开展蹲点指导。

今年《政府工作报告》明确提出“粮食产量1.4万亿斤左右”预期目标。“总的来看，今年夏收粮油生产形势不错，呈现‘一稳一好’的特点。”农业农村部总农艺师、种植业管理司司长潘文博在一季度农业农村经济运行情况发布会上表示。

面积稳。据农情调度，预计今年冬小麦面积3.4亿亩、基本保持稳定。冬油菜面积1.1亿亩，连续7年增加。

长势好。冬小麦拔节期一二类苗比例是91.2%，比常年同期高了2个百分点，与上年基本持平。

近期，农业农村部召开全国粮油大面积单产提升现场推进会，对粮油大面积单产提升工作再部署。

相关负责人表示，要在良田、良种、良机、良法上下功夫，围绕科技支撑，因地制宜组织院士专家揭榜领办样板田、科技包县、下沉一线服务，完善科研成果评价和命题凝练机制，制定个性化技术服务清单，深入推进农技员进村包户联主体活动，为粮油作物大面积单产提升提供有力支撑。

当前，距离夏粮大面积收获日益临近。潘文博表示，要密切监测干旱、干热风、烂场雨等气象灾害，及时发布预警信息，及早做好物资储备和技术准备，一旦发生灾情，第一时间应急处置。同时，做好机收和应急抢收抢烘的准备，确保颗粒归仓。

(责编：乔业琼、高雷)

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