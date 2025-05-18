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全国技术合同成交额连续八年两位数增长

做强做优做大科技服务业

本报记者  王  政  刘温馨
2025年05月18日05:37 | 来源：人民网－人民日报
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　　全国技术合同成交额2024年达到6.8万亿元，同比增长11.2%，连续8年保持两位数增长；截至目前，建设各类科技型企业孵化载体1.6万家，建成覆盖全国95%县级以上地区的孵化服务体系，国家产融合作平台助企融资突破1.1万亿元；我国科技型企业孵化器在全球50多个国家和地区布局，一批国际知名孵化器在国内设立分支机构……工业和信息化部近日举行新闻发布会，亮出科技服务业高质量发展成绩单。

　　科技服务业是运用现代科学知识和技术手段，围绕科技创新全链条发展、科技成果高效率转化，向社会提供智力服务的新兴产业，具有人才智力密集、科技含量高、产业附加值大、辐射带动作用强等特点。通过提供技术研发、成果转化、咨询培训等服务，支撑科技创新和产业创新深度融合，对发展新质生产力、建设现代化产业体系、推进新型工业化具有十分重要的意义。

　　“2019年至2023年，规上科技服务业企业营收年均增长12.3%，产业规模更加壮大。”工业和信息化部科技司司长魏巍表示，通过全面提供技术咨询、试验开发、检验检测、技术推广等专业服务，科技服务业更好地支撑制造业创新发展和转型升级。截至2024年底，国家制造业创新中心突破行业关键共性技术672项，申请发明专利7077项，实现690项技术成果转化。

　　魏巍表示，总体看，我国科技服务业经过多年的快速发展，已经到了量的快速增长和质的有效提升并举的发展阶段。同时人工智能等新技术加速突破应用也给科技服务业带来提质增效、转型升级的新机遇。

　　如何持续推动行业高质量发展？

　　以高质量标准引领科技服务业高质量发展。工业和信息化部正组建部科技服务业标委会，编制科技服务业标准体系建设指南；系统布局技术转移、企业孵化、技术推广等重点领域标准，加快制定技术交易服务规范、技术转移机构评价、技术经理人能力要求等急需标准。

　　打造更多高水平、专业化孵化器。“科技型企业孵化器直接参与科技成果转化应用，通过孵化服务加速从技术到产品的商业化进程。”工业和信息化部火炬高技术产业开发中心主任吕先志说，接下来将出台孵化器管理办法，做好税收政策接续支持；聚焦人工智能、生物医药、量子信息等新兴领域布局一批卓越级孵化器，加快前沿科技成果转化孵化；加快建设全国孵化“一张网”，促进跨区域孵化资源协同合作。

　　此外，持续深化产融合作，引导长期资本、耐心资本投早、投小、投长期、投硬科技。加快培育全国一体化的技术市场。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月18日 02 版）

(责编：白宇、卫嘉)
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