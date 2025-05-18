多措并举，助力外贸企业拓展国内市场——

本报记者 姚雪青

“五一”假期，销售5000多单，严卫强直言没想到。

4月30日晚，江苏省南京市新街口商圈中央商场外的广场上，“外贸优品中华行—南京展销月”活动开幕。南京可康户外用品公司的展位前人头攒动，公司负责人严卫强当起推销员。

拿出黄金地段、黄金铺位，为外贸企业搭建拓内销平台、让外贸好货站上C位……该展销活动将持续到5月底，全市60多家优质外贸企业进驻1300平方米的展销专区（市集）。据悉，今年南京还将联动南京都市圈内其他城市持续举办多类展会活动，为外贸企业扩大销路搭建平台。

“多亏这样的展会，帮我们拓展国内市场。”严卫强介绍，公司近期面临一些压力，一边加大促销力度，一边调整产品设计。

以自身的确定性应对外部环境的不确定性，加快推动内外贸一体化，各方齐发力。

“打开苏宁易购APP首页，就能看到我们的产品。”南京康尼智能技术有限公司市场营销部部长丁湧介绍，企业主打智能运动器材等产品出口，“如今平台提供了诸多便利，我们有信心拓展市场空间。”

近段时间以来，南京鼓励和支持苏宁易购、盒马鲜生、京东等重点电商平台通过开设“外贸优品专区”、加大线上流量支持、增加线下门店投放等举措，帮助外贸企业在线上线下同时布局。

“目前已接洽南京外贸企业100多家，其中有50余家达成合作意向。”苏宁易购集团电商平台事业部总裁王葵介绍，下一步还将通过反向定制、大单采购等方式，进一步帮助外贸企业拓展销路。

既开拓国内市场，也开发外贸新市场。多条腿走路，外贸企业从容淡定。

不久前，南京商务部门携手南京焦点科技股份有限公司旗下的中国制造网，发布“南京优品线上专区”，为外贸企业出海搭建“数字航道”。作为外贸服务综合平台，中国制造网为南京爱度汽车科技有限公司提出精准建议——某款汽车保险杠在危地马拉很受欢迎。“这研判，太准确了！前不久，我们已经和当地一家大型汽车配件销售商签下20万元人民币的订单。”公司创始人汪林娟笑着说，这是公司首次进入危地马拉市场。

过去，爱度汽车对北美市场依存度较高。如今，积极开拓国内市场、不断扩大外贸“朋友圈”，今年以来，这家公司的外贸销售额同比增长约50%，其中约20%来自新市场。

着眼加快推动内外贸一体化，南京建立了外贸出口滞销企业清单等“六张清单”工作机制，帮助企业解决难题，推动外贸保稳提质。

今年一季度，南京社会消费品零售总额2323亿元，同比增长7.5%；对共建“一带一路”国家进出口总额同比增长7.3%，其中出口同比增长24.6%。

“内需市场向好，新兴市场广阔，踏踏实实把产品搞好才是关键！”汪林娟笃定地说。

《 人民日报 》（ 2025年05月18日 04 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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