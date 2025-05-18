人形机器人加速“进化”（新时代画卷）
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位于浙江省宁波市的极氪5G工厂内，工业人形机器人正在进行协同实训。
数据来源：中国信息通信研究院
近段时间，人形机器人持续引发关注：宇树科技的G1展示了“功夫模式”，众擎科技的PM01完成前空翻，“天工”机器人攀爬百级台阶，数十台优必选Walker S1协同搬运大尺寸料箱……这些新进展、新动态，标志着人形机器人技术加快迈向成熟。
从以往Demo演示、静态展览，到如今的规模化测试和小范围应用，并在工业制造、养老照护等领域展现出应用潜力，近年来人形机器人的发展日新月异。多家市场机构预计，今年有望成为人形机器人“量产元年”，相关产品将进一步打开市场。
人形机器人为何能加速“进化”？技术进步是首要原因。随着人工智能、精密制造等技术发展，人形机器人在运动控制、环境感知、语义理解、人机交互等方面变得越来越聪明，可以完成的动作愈发复杂，行走坐卧的姿态逐渐“丝滑”。
就在几年前，人形机器人还需提前扫描建模，才能适应环境。随着AI大模型的引入，人形机器人的综合能力明显提升。通过运用自然语言处理、语音识别与合成等技术手段，人形机器人已可同人类有效交互和沟通。这些技术“功底”，助力它们走出实验室，在真实环境中执行各种任务。
在这轮人形机器人发展浪潮中，我国在研发方面基本与世界先进水平同步，产业链逐步建立。国内超大规模市场和应用场景丰富的优势，为产业发展提供了机遇。有关部门出台一系列支持措施，完善相关法律法规，也在为人形机器人发展创造更加规范有序的市场环境。
人形机器人正在大步前进，但要做到蹄疾步稳、十拿九稳，还需继续努力。对于人形机器人扭秧歌时偶有的“失误”、奔跑中出现的跌倒，我们要理解与宽容。的确，宽容“失误”甚至“失败”，正是创新突破所需要的社会环境。有理由相信，在不远的未来，人形机器人将更好融入现实世界、胜任更多应用场景。
（本报记者 谷业凯）
《 人民日报 》（ 2025年05月18日 07 版）
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