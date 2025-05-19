AG600“鲲龙”批生产首架机完成生产试飞
2025年05月19日05:45 | 来源：人民网－人民日报
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图为5月18日，AG600“鲲龙”批生产首架机起飞。
本报北京5月18日电 （记者邱超奕）记者从中国航空工业集团获悉：5月18日，AG600“鲲龙”批生产首架机在广东珠海成功完成生产试飞，表明该架机生产符合型号设计要求，达到安全可用状态，具备出厂条件，标志着AG600飞机通过取得生产许可证（PC）的关键环节，实物状态满足PC构型要求。
当天7时13分，试飞机组驾驶AG600—1101架机从珠海金湾机场滑行起飞，完成12吨投水验证，在空中飞行17分钟后平稳降落，飞机状态良好，操纵系统正常，各系统工作稳定。
接下来，将继续推动AG600实现运营成功与商业成功，为我国应急救援体系和国家自然灾害防治体系建设贡献力量。
《 人民日报 》（ 2025年05月19日 01 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
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