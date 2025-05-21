本报北京5月20日电 （记者潘俊强）第二十九届世界燃气大会20日在北京国家会议中心开幕。这是世界燃气大会创办近百年来首次在中国举行。本届大会以“赋能可持续未来”为主题，吸引来自全球70个国家和地区的3000余名代表，围绕全球能源转型、天然气行业发展及可持续未来路径深入交流、凝聚共识。

本届大会将举办80余场高规格专题论坛，涵盖LNG（液化天然气）发展、天然气与可再生能源耦合、能源安全、数字化转型等领域，400余名嘉宾将就行业趋势与技术革新展开深入交流。

《 人民日报 》（ 2025年05月21日 07 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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