第二十九届世界燃气大会在京开幕
2025年05月21日05:38 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报北京5月20日电 （记者潘俊强）第二十九届世界燃气大会20日在北京国家会议中心开幕。这是世界燃气大会创办近百年来首次在中国举行。本届大会以“赋能可持续未来”为主题，吸引来自全球70个国家和地区的3000余名代表，围绕全球能源转型、天然气行业发展及可持续未来路径深入交流、凝聚共识。
本届大会将举办80余场高规格专题论坛，涵盖LNG（液化天然气）发展、天然气与可再生能源耦合、能源安全、数字化转型等领域，400余名嘉宾将就行业趋势与技术革新展开深入交流。
《 人民日报 》（ 2025年05月21日 07 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 水利部针对湖北、四川两省启动干旱防御Ⅳ级应急响应
- 人民网北京5月20日电 （欧阳易佳）记者从水利部获悉，受近期降雨、来水持续偏少影响，湖北、四川部分地区出现旱情，预计可能持续或进一步发展。 5月19日，水利部召开会商会，分析研判汛旱情形势，针对湖北、四川两省启动干旱防御Ⅳ级应急响应，并发出通知，要求两省水利部门和长江水利委员会密切监测雨情、水情、旱情，加强预测预报和会商研判，滚动开展供需水形势分析，精准范围、精准对象、精准时段、精准措施，制定完善抗旱保供水预案；科学精细实施江河湖泊应急水量调度和水库及引、调、提等水工程抗旱调度，提供稳定水源保障；开展农村供水安全动态监测和风险排查，因地制宜采取延伸管网、建设抗旱应急水源工程、拉水送水等措施，确保城乡居民饮水安全，保障规模化养殖和大牲畜用水安全；强化灌区运行管理，合理制定用水计划，精细调度灌溉水源，全力保障农作物时令用水需求。…
- 评论
- 关注
推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开