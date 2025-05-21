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“两新”政策效应不断显现 有力提振内需

2025年05月21日18:13 | 来源：新华网
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新华社北京5月21日电 题：“两新”政策效应不断显现 有力提振内需

新华社记者魏玉坤

加力扩围实施“两新”（大规模设备更新和消费品以旧换新）政策以来，取得了哪些成效？记者从国家发展改革委获悉，今年以来，“两新”政策效应持续显现，有效激发内需潜力，促进产业转型升级。

国家发展改革委政策研究室副主任、新闻发言人李超表示，国家发展改革委会同各地方各部门，用足用好超长期特别国债资金，推动“两新”加力扩围政策加快落地、持续显效，成为扩消费、稳投资、促转型、惠民生的重要引擎。

从拉动消费方面看，最新数据显示，加力扩围实施“两新”政策，有力增强了消费活力。

4月份，限额以上单位家电、文化办公用品、家具、通讯器材零售额同比分别增长38.8%、33.5%、26.9%、19.9%，装修旺季叠加换新补贴，带动建筑及装潢材料类零售额增长9.7%，仅这五项就拉动社会消费品零售总额增长1.4个百分点。截至5月5日，汽车、家电、数码产品、家装厨卫、电动自行车等五大类产品带动销售额约8300亿元。

在拉动投资方面，前4个月，设备工器具购置投资同比增长18.2%，对全部投资增长的贡献率为64.5%。与“两新”密切相关的计算机及办公设备制造业、消费品制造业、装备制造业、制造业技改投资分别增长28.9%、13.4%、8.2%、5.1%。

“随着绿色、智能、高品质产品消费需求持续释放，设备更新推动企业生产效率持续提升，相关行业生产和效益同步向好。”李超说。

统计数据显示，4月份，规模以上高技术制造业增加值、数字产品制造业增加值均同比增长10%；新能源乘用车零售量90.5万辆，增长33.9%；新能源车零售渗透率达到51.5%，同比提升7个百分点。

消费品以旧换新活动有效满足居民对高品质生活的需求。截至5月5日，全国汽车以旧换新补贴申请量突破300万份，消费者购买12类家电以旧换新产品超过5500万台，手机等数码产品购新超过4100万件，超过1.2亿人次以更加优惠的价格购买了心仪的产品。

下一步，如何推动加力扩围实施“两新”政策继续显效？

李超表示，国家发展改革委将重点做好三方面工作：一是加快资金下达，会同财政部尽快完成2024年消费品以旧换新资金清算，下达后续资金额度。二是提高资金使用效率，建立超长期特别国债资金直达快享机制，抓紧推出加力实施设备更新贷款贴息政策；推动有关部门进一步简化补贴申领流程，明确审核兑付时限，落实资金预拨制度，缓解经营主体垫资压力。三是强化政策储备，及时跟踪评估各项工作进展，深入研究“两新”领域增量和储备政策，适时按程序报批后推出。

(责编：袁勃、赵欣悦)
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