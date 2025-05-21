支持小微企业融资 八部门联合发文
2025年05月21日18:48 | 来源：新华社
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金融监管总局、中国人民银行、中国证监会、国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、国家税务总局、市场监管总局5月21日联合发布《支持小微企业融资的若干措施》。
若干措施着重发挥监管、货币、财税、产业等各项政策合力，从增加融资供给、降低综合融资成本、提高融资效率、提高支持精准性、落实监管政策、强化风险管理、完善政策保障、做好组织实施等8个方面，提出23项工作措施，进一步改善小微企业、个体工商户融资状况，做好普惠金融大文章。
记者：李延霞、张千千
海报制作：刘羽佳
新华社国内部出品
(责编：袁勃、赵欣悦)
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