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河北曹妃甸港矿石码头高级技师宋涛

提高接卸效率 助力智能化转型（工匠绝活）

本报记者  史自强
2025年05月22日05:40 | 来源：人民网－人民日报
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　　宋涛（右）和同事检查卸船机电机制动器。
　　赵 亮摄

　　【绝活看点】

　　围绕助力港口作业智能化转型，宋涛带领团队持续探索攻关，取得了优化卸船机抓取方式、研发堆取料机自动化系统等一系列创新成果，累计完成技术改造百余项，取得专利17项。2025年，他被评为全国劳动模范。

　　

　　河北曹妃甸港，海天辽阔，货轮往来，一派繁忙景象。在港口作业现场，河北港口集团曹妃甸港矿石码头股份有限公司调度指挥部部长、高级技师宋涛逐一检查设备细节，不时低头记录。

　　多年的港口工作经历，让宋涛练就了一些绝活。

　　绝在哪儿？

　　——“有中生新”。2015年，当曹妃甸港矿石码头被交通运输部、国家发展改革委批准为40万吨级码头时，宋涛就意识到，这对码头接卸效率提出了更高的要求。如何进一步提高接卸效率呢？

　　“巴卡粉流动性不好，抓取过的地方会形成凹陷，如果继续抓取，总有一侧是斜面，会造成后续满斗率不高的问题。”宋涛说，为了解决这一问题，他带领团队钻研卸船机的作业特点，根据大型散货船舶的特点，提出了“奇偶成行、隔行抓取”的抓取思路——即抓完第一个点后，直接抓第三个点，第二个点便形成一个鼓包，再抓取时满斗率将提升。

　　——“无中生有”。2020年前后，国内主要煤炭码头启动堆取料机智能化转型，但由于矿石码头物料特性差、作业工况复杂等因素，国内还没有成熟案例。宋涛决定自主研发矿石码头堆取料机自动化系统。

　　那段时间，宋涛时常加班到深夜，周末也很少休息。“港口生产繁忙，我们只能在堆取料机的作业间隙，见缝插针地安装和调试。有时为测试一组数据，需要连续工作十几个小时。”宋涛说，2021年9月，团队先后攻克自动定位技术、防闷斗技术、防撞技术、恒流量技术等多项技术难题，成功研发矿石码头堆取料机自动化系统，节约成本1200余万元，“改造前，需要6个人在现场作业；改造后，2个人在集控室便可远程监控6台堆取料机自动作业。”

　　宋涛“有中生新”“无中生有”的关键，在于爱钻研。2023年，他把攻关卸船机自动化难题作为新的研究目标。卸船机因作业非连续、工况非标准等特点，一直是国内港口自动化领域的难题。

　　宋涛团队需要解决三大难题——激光扫描成像技术、抓斗轨迹控制技术、抓斗防摇算法，其中抓斗防摇算法是最难的。历经长时间的论证、算法编写后，团队始终无法找到抓斗摇晃和运行速度的最佳配合参数。

　　一筹莫展之际，宋涛决定“归零”：重新建立模型，从零开始推导。查阅了数百本图书文献，演算了数千张计算手稿，经过上千次数据采集、修正后，团队终于形成完整算法。随后，卸船机自动化系统研发成功，直接节约成本2100余万元。

　　宋涛带领团队累计完成技术改造百余项，并奋力奔向更高的目标。“我们要不断研发新技术，推动码头作业朝着更加专业化、智能化的方向迈进。”宋涛说。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月22日 06 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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