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从“固碳入海”到“捕碳驱油” 我国首个海上CCUS项目投用

2025年05月22日09:54 | 来源：新华网
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　　新华社深圳5月22日电（记者戴小河、印朋）5月22日，中国海油发布消息，我国首个海上二氧化碳捕集、利用与封存（CCUS）项目在珠江口盆地的恩平15-1平台投用。油田开发伴生的二氧化碳被捕集、提纯、加压至超临界状态，通过一口回注井，以初期8吨/小时的速度精准注入地下油藏，既驱动原油增产，又实现二氧化碳封存，开创“以碳驱油、以油固碳”的海洋能源循环利用新模式。

　　恩平15-1平台是目前亚洲最大的海上原油生产平台，距离深圳西南约200公里，作业水深约90米，所开发油田群高峰日产原油超7500吨。恩平15-1油田为高含二氧化碳油田，若按常规模式开发，二氧化碳将随原油一起被采出地面，不仅对海上平台设施和海底管线造成腐蚀，还将增加二氧化碳排放量。

　　二氧化碳捕集、利用与封存是化石能源低碳高效开发的新兴技术手段。目前，全球共有65个CCUS商业化项目，但大都集中在陆上，海上项目屈指可数。

　　中国海油将CCUS示范工程建设确定为“十四五”节能降碳行动的主要举措之一，历时4年开展地质油藏、钻完井、工程一体化等重点课题研究，形成10余项国内首创技术。其中，中国海油2023年6月率先投用的恩平15-1油田二氧化碳封存示范工程已累计回注二氧化碳近20万吨，为粤港澳大湾区乃至全国提供了快速降碳的可行方案。

　　中国海油恩平油田作业区总经理万年辉说：“该项目的成功投用，实现了我国海上二氧化碳捕集、利用、封存装备技术的全链条升级，未来10年将规模化回注二氧化碳超100万吨，并驱动原油增产达20万吨，对保障国家能源安全，推动实现碳达峰、碳中和目标具有重要意义。”后续，随着装备的进一步升级，二氧化碳回注量将提升至17吨/小时，高峰单井增油量达1.5万吨/年，具备更强的增产降碳能力。

　　二氧化碳回注井是连接海上平台和地下油藏的“绿色通道”。中国海油采用“老井新用+分层注气”的经济高效模式，节约钻井成本超1000万元，实现提前7天完工。同时，自主研发出抗二氧化碳腐蚀水泥浆体系、“液控智能精细分注+分布式光纤监测”工艺等多项核心技术，有效保障井筒的密封性和稳定性。

(责编：赵光霞、杨光宇)
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