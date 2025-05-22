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国泰航空：4月载客量同比增36.3% 载货量同比增13.6%

2025年05月22日09:57 | 来源：人民网
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日前，国泰集团公布2025年4月份客、货运量资料。数据显示，国泰航空于2025年4月份的载客量较2024年同月增加36.3%。可用座位公里数按年增加27.1%。在2025年首四个月，载客量较2024年同期增长26.6%。

国泰货运2025年4月的载货量较2024年同月增加13.6%。可用货物吨公里数按年增加8.9%，而运载率则按年下跌1.1个百分点。在2025年首四个月，载货量较去年同期增加了12.4%。

香港快运于2025年4月接载超过69万人次，载客量较2024年同月增加47.4%，可用座位公里数增加42%。在2025年首四个月，载客量较2024年同期增加了37.6%。

(责编：董童、李源)
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