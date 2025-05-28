辽宁沈阳借力工业互联网推动数字经济和实体经济融合发展

本报记者 刘佳华

工业互联网是新型工业化的重要基础设施。为企业机床赋码，让设备发挥更大效能；智能化管理，提高制造业生产效率；开发云平台，服务传统企业数字化转型……近年来，辽宁沈阳不断丰富工业互联网应用场景，推动数字经济和实体经济深度融合发展，制造业转型升级取得明显成效。

——编 者

织密这张“网”

全市拥有32家省级工业互联网平台

一张小小的二维码，贴在3米多高的机床上，能让机床设备综合利用率提升近40%。“这张码是工业互联网标识，相当于设备的‘身份证’。”辽宁数能科技发展有限公司总经理陈石拿出手机扫码，设备的参数、运行数据等信息一目了然。

数能科技基于工业互联网标识研发了设备预测性运维系统，为沈阳一家制冷设备企业的1300台机床赋码，对设备进行全生命周期管理，分析运行数据，提示潜在故障，让设备发挥更大效能。

数能科技于3年前落地沈阳市铁西区，不久就获批建设运营国家工业互联网标识解析二级节点，目前接入企业748家，标识解析量超过2006万次。“沈阳工业互联网应用场景丰富，编织好这张‘网’，能帮很多企业从‘制造’迈向‘智造’。”陈石说。

2019年10月，2019工业互联网全球峰会在沈阳举行。此后，多家企业、机构落地沈阳，助力老工业基地沈阳织密工业互联网。

“在沈阳，企业对工业互联网标识的理解不断加深，应用更加灵活。”沈阳市工信局相关负责人说，目前，沈阳市建设工业互联网标识解析二级节点14个，覆盖研发设计、生产制造、运营管理等环节，全市累计标识注册量为8.5亿个，累计标识解析量3.2亿次，累计接入的企业节点数量4584家。

300多台一体化机柜、几千台机箱，被防电磁干扰的墙壁包围着，昼夜运转……这里是铁西区大数据中心，也是“星火·链网”超级节点（沈阳）的所在地。

“星火·链网”目前在国内10余个城市上线超级节点，沈阳是其中之一。中国信息通信研究院工物所北京运营中心主任孙洁介绍，“星火·链网”超级节点（沈阳）上线两年多来，已接入企业710家，标识注册量达1.31亿个。以此为依托，沈阳数据智能服务中心上线，为产业数字化转型提供超1300万条产品数据。

中国工业互联网研究院辽宁分院院长马咸说，沈阳产业数字化优势明显，全市拥有省级工业互联网平台32家，“我们携手辽宁辽河实验室等建立制造业数字化转型创新中心，支撑沈阳市制造业持续加强数字化、绿色化协同改造。”

用好这张“网”

建设425个数字化应用场景项目

一大早，沈鼓集团车工马长好头戴安全帽，快步走进转子车间。来到工位，他轻触屏幕，查询沈鼓智鼎工业互联网平台系统，了解自己当天的任务。

“以前加工叶轮，是班组长派活。现在，从系统里直接就能领活，具体要求一目了然，效率提高不少。”从事叶轮精加工20多年，马长好为现在的生产效率竖起大拇指。

“我们自主设计沈鼓智鼎工业互联网平台，实现了对人、机、料、法、环全方位线上管理，全员劳动生产率提高12.9%，叶轮等关键零部件加工效率提升28.2%，每年节约190余万张图纸。”沈鼓集团信息数据中心主任郝玉明说。

几公里外，三一重型装备有限公司沈阳工厂焊接及装配车间里，几十台机器人来回穿梭，快速精准配送物料至工位。下料车间里，从钢材上料、切割、分拣到成型，数控切割机等设备实现全自动生产，产能提升105%，年节约费用1000多万元。

“除设备之外，水、电、油、气等能源要素同样实现了智能化管理，万元销售能耗降低42%。”三一重型装备有限公司数智化总监史鹏飞说，“借助工业互联网平台，我们打通全要素的数据连接与流程，推动企业向智能制造、智能运营和生产智能产品3个方向发展。”

不只是装备制造，还有石油化工、汽车零部件、生物医药、机器人等产业，沈阳工业互联网应用场景广泛，已形成平台化设计、智能化制造、网络化协同、个性化定制、服务化延伸、数字化管理等典型应用模式，助力制造业进一步转型升级。

“小场景”撑起制造业数字化转型“大场面”。沈阳市推进智能制造示范行动，建设动态数字化转型项目培育库。截至目前，项目库内已累计建设智能升级项目476个、数字化应用场景项目425个，获批智能工厂和数字化车间分别达到68个、103个。

延伸这张“网”

征集遴选125家数字化转型服务商

一个金属外壳的电气控制柜看似平常，却能够远程控制工厂中的各种设备。在沈阳安新自动化控制有限公司，总经理张秋实轻点几下手机屏幕，10米外的风机就鼓起劲风，通过手机调节，风力大小随之变化。

“我们自主研发的‘安新云控’工业互联网平台，能将远程管控指令送达‘云控柜’，进而远程控制工厂中的设备，取代了过去现场调节操控，效率更高、反应更快。”张秋实说。

据介绍，安新公司从2016年开始转向工业互联网赛道，如今已累计服务数字化转型企业超200家，年产值超5000万元。

走进沈阳科网通信息技术有限公司展示大厅，一面墙上的专利证书引人注目。一旁书桌大小的智慧工业实训台，借助工业互联网模拟工厂环境，集成了各类设备的控制要求和特点。

“我们与东北大学成立联合实验室，推出包含传感器和数据采集在内的全套工业互联网建设方案，开发智能运维云平台，助力传统制造业转型升级。”科网通公司相关负责人李献文说，“立足沈阳，公司的业务增长很快，2024年合同额近3000万元，我们对这个行业充满信心。”

2023年，沈阳市获批全国第一批中小企业数字化转型试点城市。以此为契机，沈阳全面实施中小企业数字化转型普及行动，已累计为1504家中小企业进行数字化评估诊断；建设制造业数字化转型公共服务平台，完成注册企业848家，试点库企业达409户，征集遴选服务商125家，打造“小快轻准”产品和方案683个。

《 人民日报 》（ 2025年05月28日 13 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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