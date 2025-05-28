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刘毅：为保障水库大坝安全提供中国方案

2025年05月28日09:17 | 来源：人民网
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人民网北京5月27日电 （欧阳易佳）日前，中国水利水电科学研究院副院长刘毅接受记者采访时表示，面对全球气候变化对水利工程提出的新挑战，水利工程建设要通过技术赋能和管理创新提升自身应对气候不稳定性的能力。中国在面对气候变化和极端天气时，通过自主研发的胶结坝技术和SkyLIM水科大模型，有力保障了水库大坝的安全，为应对全球气候变化和极端天气提供了中国方案。

“近年来受全球气候变化影响，极端降雨、极端干旱等事件呈多发、频发态势，水利工程面临的环境条件将更加复杂、更加极端。”刘毅说。

刘毅认为，在深入推进水利工程技术赋能，增强应对气候不稳定性的过程中要加快推动“天空地水工”一体化监测感知体系建设、现代化雨水情监测预报体系建设、数字孪生水利工程建设等措施，加快建设智能大坝。

“通过管理创新，提升水利工程抗灾韧性与运行管理水平。加快构建现代化水库运行管理矩阵，实施水库全覆盖、全要素、全天候、全周期管理，完善水库管理体制、机制、法治、责任制管理体系，强化预报、预警、预演、预案措施，加强除险、体检、维护、安全管理工作，提高水利工程应对气候变化的抗灾韧性与减灾能力。”刘毅说。

“为有效应对自然灾害影响，中国在强化制度管理的同时，积极研发新型技术，在胶结坝新坝型、洪水预报和调度、土石坝防冲蚀材料和结构、大坝缺陷探查和风险诊断、工程安全仿真预报预警技术等方面不断取得突破，保障了大坝工程安全，显著降低了溃坝风险。”刘毅介绍，“2022年至2024年全国未发生一起溃坝事故。”

数据显示，我国历史上3500余座溃坝资料进行统计表明，洪水漫顶溃坝占溃坝总量的48%。

“针对洪水漫顶溃坝，我国自主研发的胶结坝技术通过材料与结构创新实现了“漫顶不溃”的重大突破。”刘毅表示，采用该技术的贵州西江水库在2021年遭遇超标准洪水漫顶8小时的极端情况下仍保持结构完整 。该项技术被国际大坝委员会评价为“筑坝史上的里程碑” ，已在全球40多个工程推广应用。（实习生胡育文对此文亦有贡献）

(责编：乔业琼、高雷)
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