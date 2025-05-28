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“三色”辉映 华电河北水电公司绘就高质量发展新画卷

2025年05月28日16:40 | 来源：新华网客户端
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原标题：“三色”辉映 华电河北水电公司绘就高质量发展新画卷

　　近年来，华电河北水电公司党委以“党建红、华电蓝、水电绿”组成的“三色”党建品牌为引擎，深度融合党建与生产经营，在高质量发展赛道上跑出“加速度”。

　　“红色引领”筑牢思想根基。华电河北水电公司党委锚定“四力四推”党建工程创一流目标，深化党委领学、党支部活学、红色资源悟学“三学联动”机制，借助“互联网+”平台与红色教育基地，强化思想铸魂。围绕项目发展、电价跑办等难题，通过设立岗区队、党员先锋队书记领衔项目、开展党建联建共建等方式破局。同时，构建“126”督查督办体系，大抓中心工作落实；开展“阳光伙伴”行动，强化廉洁风险防线。公司荣获河北省直文明单位、中国华电先进基层党组织、中国华电“三清”企业创建先进单位等多项荣誉称号。

　　“蓝色文化”凝聚奋进合力。积极践行华电奋进文化，通过融媒体工作室打造多元宣传阵地，讲好“华电故事”，多项宣传作品获中央企业优秀故事奖项。聚焦人才培育，开展“水电讲堂”、师带徒、跨岗位锻炼等活动，为青年职工成长赋能。深挖岗南电站“新中国第一座混合式抽水蓄能电站”红色资源，建成“厂史文化墙”、“清水廉韵”廉政园等文化载体，加快打造岗南厂史馆，擦亮企业品牌。

　　“绿色发展”激活增长动能。围绕国有企业““提高核心竞争力、增强核心功能”两大核心”要求，落实中国华电集团“扩绿、提质、增新”要求，聚焦河北区域“1+4+N”清洁能源产业发展体系，党委书记挂帅领衔清洁能源项目，加速打造廊坊新清洁能源项目基地，管理装机容量实现翻番。持续推进水电站集中运维平台建设，完成黄壁庄机组桨叶密封更换、岗南2、3号机组蝶阀空气围带更换等关键技改，助力老旧机组智能化转型。依托电力行业技能人才评价基地，开展校企合作，推进水电、光伏等专业仿真机培训，不断提升公司“工业大类技术实训基地”品牌价值。

　　未来，河北华电水电公司将持续以“三色”党建品牌为引领，向着高质量发展目标稳步迈进。

(责编：董童、李源)
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