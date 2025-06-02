原标题：吉林工业经济持续健康发展

本报长春6月1日讯（记者马洪超）今年一季度，吉林省规模以上工业增加值同比增长9.3%，比去年全年加快7.2个百分点，增速高于全国2.8个百分点，汽车制造业、纺织工业等八大重点产业全部实现正增长。

吉林省工业和信息化厅运行监测协调办公室主任任立明介绍，今年以来，吉林积极优化工业产品结构，推动产业链附加值提升，并加速释放产能，一汽弗迪电池、奥迪一汽新能源汽车、吉林化纤15万吨差别化腈纶等重大项目投产达效。同时，强化助企服务，接续开展工业稳增长服务包保重点企业行动，专班对接解决要素保障、生产经营等方面问题，助力企业稳增长。

一季度，吉林省装备制造业增加值同比增长27.1%。从产量看，生产动车组170辆，同比增长93.2%；城市轨道车辆146辆，同比增长69.8%，成绩十分亮眼。今年2月份，有着“载客之王”称号的全国首列6辆编组城轨快线在中车长春轨道客车股份有限公司正式下线。该车最大载客量达每列2428人，并针对山地地形与相应运营需求进行了深度优化。

今年以来，吉林化纤集团以改革赋能激活发展动力，全员劳动生产率大幅提高。一季度，企业实现销售收入同比增长22%，其中，碳纤维销量同比增长52%，碳纤维复材制品销量同比增长超3倍。当前，企业正在碳纤维零碳制品产业园建设上深度布局，大幅拓展碳纤维在新能源、新装备等领域的市场空间。

吉林省工信系统将深入落实“两重”“两新”等支持产业发展系列政策，持续推进智能化数字化改造，进一步释放重点企业增长潜力，积极推动项目投产达效，促进全省工业经济持续健康发展。

(责编：郝帅、杨迪)

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