2025年全国“服务消费季”活动在南京启动
2025年06月03日23:09 | 来源：新华网
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新华社南京6月3日电（记者刘巍巍、谢希瑶）2025年全国“服务消费季”暨“苏新服务·惠享生活”活动启动仪式3日在江苏南京举行，旨在通过“政策+活动”双轮驱动，培育服务消费热点，进一步推动供需互促、良性循环。
商务部在启动仪式上发布《2025年全国服务消费季活动方案》。活动以“乐享美好服务，共创幸福生活”为主题，按照“政府引导、市场运作、创新增效、提质惠民”原则，由12个中央部门、13家全国性行业协会、各地方和头部平台企业参与，合力推出160余项重点活动，创新消费场景，激发消费潜能，扩大品质供给，满足群众多样化需求。
在启动仪式现场举行的“漫游苏适圈”互动体验集市，依托南京玄武湖“城市绿心”生态优势与金陵Style融合消费场景，通过全生命周期场景体验、跨界领域融合、超百品牌矩阵、沉浸式样板间等核心亮点，展现服务消费新业态、新模式。
本次活动由商务部、中央广播电视总台主办，江苏省商务厅、南京市人民政府承办。
(责编：杨光宇、胡永秋)
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