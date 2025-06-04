端午假期590.7万人次出入境
2025年06月04日05:24 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报北京6月3日电 （记者张天培）记者从国家移民管理局获悉：端午假期，全国口岸出入境安全高效、平稳有序。据介绍，今年端午假期，全国边检机关共计保障590.7万人次中外人员出入境，日均196.9万人次，较去年端午假期同期增长2.7%；单日出入境通关最高峰出现在6月1日，达208.6万人次。入境外国人中，适用免签政策入境23.1万人次，较去年同期增长59.4%。
另外，全国边检机关共计查验出入境交通运输工具26.3万架（艘、列、辆）次，较去年同期增长10.5%。
《 人民日报 》（ 2025年06月04日 07 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 五部门：组织开展2025年新能源汽车下乡活动
- 人民网北京6月3日电 （方经纶）据工业和信息化部官网消息，为加快补齐乡村地区新能源汽车消费使用短板，构建绿色低碳、智能安全的乡村居民出行体系，工业和信息化部、国家发展改革委、农业农村部、商务部、国家能源局等五部门日前发布通知，组织开展2025年新能源汽车下乡活动。 通知提出，选取一批新能源汽车推广比例不高、市场潜力较大的典型县域城市，举行若干场专场活动；以此为中心辐射周边乡镇，结合地区特点开展若干场特色活动。…
- 评论
- 关注
推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开