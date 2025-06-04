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端午假期全社会跨区域人员流动量超6.5亿人次

2025年06月04日05:25 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京6月3日电  （记者韩鑫）5月31日至6月2日（端午节假期），全社会跨区域人员流动量6.53亿人次，日均2.18亿人次，较去年同期增长2.5%。

　　端午假期，全国多地天气晴好，公路人员流动量为5.97亿人次，日均约2亿人次，同比增长2.4%。滴滴出行数据显示，端午与“六一”双节重叠，短途自驾游、家庭亲子游出行大幅增加，假期打车需求同比上涨31%，高峰时期，每分钟叫车需求突破10万单。

　　这个假期，铁路客运量4803万人次，日均1601万人次，同比增长4.3%；水路客运量273万人次，日均91万人次，同比下降6.8%；民航客运量563万人次，日均188万人次，同比增长1.7%。

　　《 人民日报 》（ 2025年06月04日 10 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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