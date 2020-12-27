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四川广安做强柚产业

小小柚子树 铺就致富路

本报记者  王明峰

2020年12月27日05:15  来源：人民网－人民日报
 

　　天微亮，四川省广安市广安区龙安乡群策村就车水马龙，村民们乐呵呵地将刚采摘的柚子装成箱，搬上车。

　　“以前柚子卖不掉，现在成了抢手货，今年光卖柚子就收入10多万元。”村民唐延川说。

　　群策村家家户户种龙安柚，但过去“单打独斗”不成气候，柚子并未成为群众的致富产业。近年来，广安市做大做强龙安柚产业，群策村的柚子产业迎来了发展的春天。

　　建标准，好技术种出好果子

　　广安区革新村村民唐华记得，以前用扁担挑着柚子走1公里多山路，一个却只能卖几毛钱。他和村里多数青壮年一样选择了外出打工。

　　广安区柚办主任江学友说，1995年龙安柚便获得了中国农业博览会金奖。好产业为何没让大家致富？一次次调研后，广安找到了原因——种植零散、缺乏管理、缺少品牌……

　　对症施策，振兴龙安柚的一系列举措相继推出——标准化、规范化、景区化基地连片发展；建立标准化生产管理制度，成立合作社统一管理；建立技术研发中心、重点实验室开展技术攻关，技术服务小分队手把手教农民技术……

　　很快，1万余亩龙安柚标准化种植基地建立起来，带动连片发展龙安柚25.5万亩。龙安柚相继获得无公害农产品、绿色食品、有机食品和农产品质量安全体系认证。

　　“有了新技术，种出的龙安柚好看又好吃，非常受欢迎。”群策村村民杨太渊因“柚”致富，去年柚子收入达10多万元。

　　树品牌，一个柚子卖到10多元

　　直播带货，逛柚园、摘柚果、品柚茶……前不久落幕的第七届广安龙安柚旅游文化节，不仅让龙安柚声名远播，也让柚农收获满满。

　　这些年龙安柚种植面积越来越大，如何卖出好价钱？

　　广安打出组合拳，擦亮龙安柚“金字招牌”——建园区、成立合作社，统一品牌统一销售；参加中国农产品交易会等各大展会，加大对外宣传；建龙安柚主题公园、观景长廊、旅游环线，举办旅游文化节、采摘节，农旅融合拓销路。

　　挖特色、树品牌、重营销，好柚子卖出好价钱。“我家种了300多棵柚子树，与100多位客户达成订购协议。”柚农张雪梅感慨，通过龙安柚专业合作社电商e站，柚子日均寄件量1000件以上，客户遍布全国各地，“今年一个柚子卖10到15元，而且卖得比去年还快。”张雪梅说。

　　强加工，龙安柚成了致富果

　　柚花卖给茶商做柚花茶，畸形果、次果切片烘干后销往中药材公司，柚果榨汁后加工为饮料……除了卖鲜果，广安在提高龙安柚的附加值上做起了文章。瞄准深加工，配齐冷链物流，建起加工厂。“柚子卖给加工厂，我有空还可以打工挣钱。”群策村果农冯中菊增收多了条门路。

　　延伸产业链，广安建起8条配套生产线，开发出柚花茶、柚麻饼等加工产品10余种，今年又成功上市两款龙安柚果汁饮料。截至目前，广安龙安柚初、深加工率达93.5%，柚子全身都成了“宝贝”。“幼果卖了800元，畸形果、次果卖了300元，商品果卖了8万元。”算起收入账，冯中菊喜笑颜开。

　　“吃干榨净”，广安龙安柚产业的综合效益得到大释放。目前每亩柚果农户收入超万元，2019年广安龙安柚现代农业园区农民人均可支配收入达2.36万元，龙安柚成了名副其实的致富果。


　　《 人民日报 》（ 2020年12月27日 07 版）

(责编：胡永秋、岳弘彬)
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