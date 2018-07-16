中国户外公益广告研讨会暨第二届大美大同旅游推广大会在大同举行

人民网大同7月16日电 （李彦彬）7月13日，作为2018中国大同云冈文化旅游季的重要内容，中国户外公益广告研讨会暨第二届大美大同旅游推广大会在大同云冈建国宾馆隆重召开，来自全国各地的高校教授、业界专家和公益活动团体等300位嘉宾应邀参加。

本次活动由大同市人民政府和中国广告协会户外广告分会主办，大同市旅游发展委员会、大同市文物局和山西英皓广告有限公司承办。本次大会的研讨议题有：户外公益广告如何规范、发展，如何利用现有空闲媒体发布公益广告，如何利用户外广告的空置资源与各城市的旅游产业结合，助推旅游产业升级等。

大同市人民政府副市长郭蕾 、山西省广告协会会长曹森林 、中国广告协会副秘书长赵华等相关领导分别致辞，并与承办方共同举行大会启动仪式。中国传媒大学教授张翔做了《论中国户外公益广告的作用及贡献》的主题演讲，住建部建环中心户外广告专业委员会主任委员、清美道合景观设计机构联合创始人王天分享了《大同市户外公益广告设置赏析》，上海华东大学客座教授张乐山和大同市旅游发展委员会李志娟分别以《中国户外公益广告传播策略与效果案例分析》和《大同市旅游推介》为题，与参会嘉宾进行深入讨论。

国家旅游局信息中心主任信鸿业做了《我国旅游业的发展趋势》解析，中国广告协会领导刘博天、刘晓琴和安徽大学广告系主任邬盛根分别对《广告资质商标评定》《中国广告长城奖、中国公益广告黄河奖优秀案例》进行分享，山西省工商局12315指挥中心薛瑞蓉与庆阳市广告协会会长苏虎宁对《首届315消费者权益保护公益广告大赛暨12315卡通形象征集活动宣讲》和《“大美大同摄影大赛活动”采风》进行了介绍。

此次活动也是宣传展示大同文化旅游的重要平台。活动期间，市旅游发展委员会进行大同市旅游推介宣传，并举行“2017大美大同摄影大赛”颁奖活动，“第二届大美大同摄影大赛”启动仪式,参会的各位嘉宾应邀前往云冈石窟、北岳恒山、悬空寺、华严寺等著名景点采风，获奖作品将通过户外大牌、LED大屏、新媒体等媒介宣传大同优质旅游资源。

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