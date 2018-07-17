实施乡村振兴战略,作为十九大后国家全面部署的“七大战略”之一，是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要内容。正如习近平总书记指出的那样，农业强不强、农村美不美、农民富不富,决定着全面小康社会的成色和社会主义现代化的质量。

改革开放以来，中央坚持把解决好“三农”问题作为工作重中之重，统筹推进工农城乡协调发展，出台了一系列强农惠农政策，实现了农业连年丰收、农民收入持续提高，农业农村的发展为国家的事业全面开创新局面提供了重要支撑。

十九大报告指出，中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。当前我国最大的发展不平衡仍然是城乡发展不平衡，最大的发展不充分仍然是农村发展不充分。上个世纪90年代以来，亿万农民工进城，农村青壮年劳动力向城市大规模转移，在促进城市快速发展的同时，也因此形成了大量空巢村、老人村、留守村，日渐“衰落”已经成为当下中国（尤其是中西部）诸多乡村不争的客观事实，昔日美丽的乡村留给人们的不是“乡愁”而是实实在在的“乡衰”。为此我们必须要采取超常规“振兴”措施，在城乡统筹、融合发展的制度设计和政策创新上想办法、求突破。

面对“乡衰”普遍存在的客观现实，中央提出乡村振兴战略，切中要害，恰逢其时。乡村振兴，产业兴旺是重点，必须要以农业供给侧改革为主线，促进农村一二三产业融合发展，形成现代农业产业体系，保持农业农村经济发展的旺盛活力；乡村振兴，生态宜居是关键，必须要加强农村资源环境保护，大力改善水电路气房讯等基础设施，统筹保护建设山水林田湖草，保护好绿水青山；乡村振兴，乡风文明是保障，必须加强农村思想道德文化建设，弘扬优秀传统文化，培育文明乡风、淳朴民风、良好家风；乡村振兴，治理有效是基础，必须要加强农村基层组织建设，坚持自治、法治、德治相结合，确保乡村社会充满活力、和谐有序；乡村振兴，生活富裕是根本，必须优先发展农村教育卫生事业，持续改善人居环境，保障农民经济宽裕、生活便利，最终实现共同富裕。

一、十年十镇，华润乡村振兴的实践与探索

作为在革命战争年代创办的企业，华润具有红色企业、中央企业、驻港企业三重身份。八十年来，华润在壮大自身基业的同时，始终处处体现自己对国家对民族的担当。华润人始终自觉地将个人命运与国家兴亡紧紧相连，忠诚于国家的伟大事业。“为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴”，永远是华润人始终铭记的初心，也是华润作为一家商业机构最光荣的社会责任和奋斗目标。

长期以来，华润一直在关注着国家的“三农”以及“乡衰”问题。2008年，正值70华诞的华润积极响应中央国务院的号召，基于感恩和回报社会的价值观，华润提出利用华润企业和员工捐款，响应中央“以工促农，以城哺乡”的号召，到贫困地区和革命老区的乡村建设华润希望小镇的创想。十年来，华润共捐资6.2亿元，精准对接革命老区、贫困地区，在全国建成了广西百色、河北西柏坡、湖南韶山、福建古田、贵州遵义、安徽金寨、江西井冈山7座华润希望小镇，宁夏海原、贵州剑河、湖北红安3座华润希望小镇也正在规划建设中。十年十镇，希望小镇直接受益农民总计2679余户，10307人。华润希望小镇，既是华润履行央企社会责任的创新之举，更是华润利用企业多元化经营资源优势，积极参与乡村振兴的实践与探索。

在建设希望小镇的实践和探索过程中，华润提出了希望小镇建设的四大愿景：环境改造、产业帮扶、组织重构和精神重塑，这与乡村振兴战略提出的产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的五大总要求基本对应、不谋而合。十年来，华润充分发挥自身资源优势，投入大量人力、物力，一年接着一年持续推进希望小镇建设，以四大愿景为目标，为企业积极参与乡村振兴做出了积极的探索。

（一）以环境改造为基础，实现希望小镇生态宜居、生活富裕

环境改造，是华润希望小镇建设的基础。华润对希望小镇统一环境改造主要聚焦在“和谐的民居改造”、“生态环保的市政基础建设”和“功能齐备的公共配套设施”三大方面。在民居建设过程中华润主要实施了“改厨、改水、改房、改厕、改圈、改院”六大工程；在改造市政基础设施时，华润本着生态环保的理念，对乡村水、电、路、气进行彻底改造，并通过三格化粪池、生态湿地等设施低成本、高效益地解决了农村排水难的问题；在公共配套设施方面，华润除了捐建希望小学、幼儿园、卫生院、综合服务中心、村民文化站、健身广场以外，还在每个希望小镇为村民改建新建了祠堂、公屋等专门的公共活动场所，方便村民集会和婚丧嫁娶使用。完善的教育、卫生、养老等市政及公共配套弥补了乡村基础设施严重匮乏的短板，彻底改变了乡村的人居环境，使希望小镇村民享受到了城市文明所带来的舒适、卫生与便利，在希望小镇基本实现了生态宜居、生活富裕，受到了村民和当地政府的普遍好评。

（二）以产业帮扶为关键，实现希望小镇产业兴旺

在乡村产业振兴方面，华润主要通过建立“企业+合作社+农户”的基本模式，利用企业自身资源优势，帮助希望小镇农民成立润农农民专业合作社，并以合作社为平台开展土地流转，充分发掘每个小镇的资源禀赋，因地制宜地发展现代特色农业和特色乡村旅游业。截至2017年底，华润已经帮扶建成的7个希望小镇全部成立了润农农民专业合作社。已建成的每个希望小镇都形成了能够发挥自身特点的特色种植业、养殖业。在井冈山希望小镇，华润还帮扶村民建设了一座乡村民宿精品酒店，并以此为龙头扶持村民发展乡村民宿、农家乐等乡村旅游产业。在希望小镇，90%以上的村民都加入到合作社，农民入股成为合作社的股东每年能领取分红，到合作社务工可以领取工资，土地流转到合作社还能领取土地租金，再加上一些边坡自留地的耕种、庭院经济，农民一年的收入，就由原来的一份变成了四份，村民收入普遍至少翻了两番。在特色种养业发展时间最长的百色华润希望小镇，村民的年均收入从2008年的2300元已跃升到1.8万元，涨幅接近八倍。经过十年持续产业帮扶，希望小镇“一镇一品”的产业格局已基本形成，产业兴旺的目标已基本实现。

（三）以组织重构为依托，实现希望小镇有效治理

华润每建设一个希望小镇，都会将希望小镇原来的村委会升级为新型的农村社区居民管理委员会，在每个希望小镇的显著位置新建党群服务中心，并配备办公设备，为党支部、社区居委会提供良好的办公场所；在润农农民专业合作社的章程中，我们明确规定润农农民合作社的一部分利润将用于希望小镇集体开支，从制度上为希望小镇社区居委会开展公共服务、行使管理职能提供了长期稳定的经费来源。

每个希望小镇建设伊始，华润都会从各个利润中心抽调7-8名优秀青年员工（通常为毕业三、四年的大学生）组成项目组，全面参与小镇建设。环境改造建设任务完成以后，华润还会继续派出产业帮扶小组，继续帮助村民发展特色农业。此外，华润还以润农农民专业合作社为突破口，帮助希望小镇加强基层党组织建设。每成立一个润农合作社，华润都要在具备条件的合作社内部成立党支部，并将合作社中条件成熟的党员吸纳为合作社理事，支持他们在产业帮扶过程中发挥党员的先锋模范作用，成为乡村经济发展的带头人。最终华润还将支持这些“经济带头人”参选小镇社区居委会党支部，从而实现小镇党、政、企三位一体交叉任职。通过华润的帮扶，把真正政治意识强、综合素质高的“乡村经济带头人”扶持成为村“两委”的领导人，真正实现村民“自治”。十年来，华润累计派出近300名建设项目组和产业帮扶小组成员，这些项目组和产业帮扶小组的华润青年员工，长年坚守在乡村，与村“两委”紧密配合，切实发挥了超过“驻村第一书记”的作用，对实现乡村有效治理发挥了重要作用。

（四）以精神重塑为目标，实现希望小镇乡风文明

在扎实推进产业帮扶工作的同时，华润还注重物质文明和精神文明一起抓。在百色希望小镇，我们支持村民制订了《居民社区公约三字经》，用村民喜闻乐见的方式宣传社会主义核心价值观。同时，华润非常注重保护发展农村优秀传统文化，高度重视对公屋、祠堂的保护性修缮，在有条件的希望小镇专门建设了文化站，并以公屋、祠堂、文化站为基地，通过树乡贤、立乡约、整乡风、塑乡情，大力倡导以乡贤文化为核心的优秀农耕文化，充分发挥乡约、家训等凝聚人心、教化群众、淳化民风的重要作用。华润还按照“乡村+互联网”的思路，将腾讯“为村”项目引入金寨、井冈山华润希望小镇，为小镇建立了自己的微信公众号和微信群，利用互联网思维为希望小镇村民搭建了一个虚拟的活动空间，弥合了城乡数字鸿沟。“望山见水”、“记得住乡愁”，建立一个充满活力、民风淳朴的美丽乡村，是我们希望小镇建设的终极目标。在华润和当地政府的积极引导下，希望小镇村民已经开始自觉摒弃赌博、迷信活动等不良生活习惯，乡风文明、积极健康的生活方式逐渐成为了小镇村民精神生活的主流。

二、在乡村振兴的新的历史时期，华润希望小镇的创新与高质量发展

在的十九大报告明确提出乡村振兴战略之后，2018年5月31日，中央又出台了《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》，对乡村振兴做出了进一步工作部署。在新的历史时期，华润将以《乡村振兴战略规划》为指引，科学规划，注重质量，稳步推进希望小镇建设，一件事情接着一件事情办，一年接着一年干，让广大农民在乡村振兴中拥有更多获得感、幸福感、安全感。

（一）持续改善农村人居环境，推动基础设施提档升级

一直以来，环境改造都是华润希望小镇建设非常重要的基础性工作。经过持续地全面改造，已建成希望小镇基本实现了“走平坦路、喝干净水、用清洁灶、上卫生厕、住安全房”。在新的历史时期，华润将以生态宜居为目标，把农村垃圾、污水治理和村容村貌提升作为主攻方向，整合各种资源，强化各种举措，稳步有序推进希望小镇人居环境突出问题治理。我们要在希望小镇重点推进农村“厕所革命”，大力发展农村户用卫生厕所建设和改造，同步实施粪污治理，加快实现农村无害化卫生厕所全覆盖，努力补齐影响农民群众生活品质的短板。同时总结推广适用不同地区的农村污水治理模式，深入推进农村环境综合整治，大力推进希望小镇各项基础设施提档升级。

（二）结合希望小镇不同资源禀赋，推动一二三产业融合发展

在对已建成的希望小镇进行产业布局时，华润主要聚焦在特色种植业和养殖业，从第七个希望小镇——井冈山华润希望小镇开始，华润将结合各个小镇的不同资源禀赋，在特色种养业的基础上，重点发展乡村旅游休闲农业，推动一二三产业融合发展。在井冈山、剑河、红安、延安这些旅游资源丰富的希望小镇，华润都要建设精品民宿酒店，并以乡村民宿酒店为龙头，组织引领希望小镇村民将闲置房屋改造成为乡村民宿，重点发展以乡村民宿、红色培训、农家乐、观光徒步为一体的乡村旅游产业。未来华润将不断发现培养自身的资源优势与小镇的资源禀赋之间的结合点，将一镇一品的产业内容从单一种养业向乡村旅游、休闲观光农业、特色文体产业扩充，切实推进小镇供给侧改革。

（三）继续聚焦精准脱贫，开展综合性保障扶贫

经过十年不断深入的产业帮扶，一镇一品的产业格局已初见成效，绝大部分有劳动能力的农村困难群众都已经在华润开发式扶贫的帮扶下实现了生活富裕，但是仍有一部分完全或部分丧失劳动能力的困难群众依旧未能摆脱贫困，今后华润将在开发式扶贫帮扶的基础上，与当地政府紧密配合，实施综合性保障扶贫，动态化、精细化梳理贫困人口，精准识别贫困原因，精准施策，确保老有所养，病有所医，残有所助，孤有所抚，确保希望小镇每一个贫困人口的生活有保障、有兜底。

（四）加强“三农”工作队伍建设

在建设希望小镇过程中，我们深刻体会到，要做到精准扶贫、精准脱贫，实现乡村振兴，不光要出钱、出物，更重要的是出人、出智。为了实现乡村振兴的宏伟目标，华润还将在继续派出建设项目组、产业帮扶小组的基础上，创新考核激励机制，把到农村一线工作锻炼作为华润培养干部的一个重要途径，鼓励更多华润员工通过志愿服务等多种途径投身到乡村振兴的大战略中，打造一支懂农业、爱农村、爱农民的华润“三农”工作队伍，确保华润的扶贫模式、扶贫资金、扶贫资源能够发挥最大效用。

在中国特色社会主义新时代，乡村是一个可以大有作为的广阔天地，迎来了难得的发展机遇。有党的领导的政治优势，有社会主义的制度优势，有亿万农民的创造精神，有强大的经济实力支撑，有历史悠久的农耕文明，有旺盛的市场需求，我国的乡村振兴战略一定能够实现。华润将立足国情、农情、司情，顺势而为，切实增强责任感、使命感、紧迫感，发挥集团优势，以更大的决心、更明确的目标、更有力的举措，建设好华润希望小镇，为新时代乡村振兴贡献华润的智慧和力量。

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