时节如流，转眼我们来到了2018年的夏天。今年是华润成立80周年，也是改革开放40周年和国家全面建成小康社会的决胜之期，站在这样一个特别的历史时点，我们一起回顾总结过去一年的社会责任工作，思考新时代中央企业使命担当的重大命题，展望未来百年华润的美好愿景，心中感想良多。

80年前，在热血救国的抗日烽烟中，华润的先辈们在香港中环一间小阁楼里成立了联和行，投身于伟大的民族救亡事业中，也由此开启了华润波澜壮阔的创业征程。从诞生的那一天起，华润就始终站在时代前列，发挥着“红色”企业的特殊作用。在壮大自身基业的同时，华润始终处处体现自己对香港、对祖国的担当。在各个历史时期，每一代华润人都肩负过历史重任、发挥过重要作用，坚实地履行了历史所赋予的职责，为推动社会进步和民族复兴，作出了独特的贡献。

80年来，华润人始终自觉地将个人命运与国家兴亡紧紧相连，忠诚于国家的伟大事业，由此淬炼而成华润以身许国的奉献精神、敢为人先的创新精神、笃定前行的坚守精神、自强不息的奋斗精神，成为华润新时代高歌前行源源不断的精神动力。

今天我们总结华润的社会责任工作，就是要通过回顾过往来重温我们出发时的初心，为历史赋予意义，为当下确定坐标，为未来找准方向，从而获得继续前行的精神力量，为华润人提供根本的精神凝聚力，以期在新时代为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴的伟大事业中作出新的贡献。“为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴”，是华润人始终铭记的初心，也是华润作为一家商业机构最光荣的社会责任和奋斗目标。

华润人对社会责任的担当天然地源于我们的光荣使命和红色历史。近年来社会责任工作在华润受到的重视程度越来越高，集团连续几年召开社会责任工作会议，从战略高度把社会责任管理作为打造企业核心竞争力的重要维度，集团经理人年会上通过华润集团优秀业绩奖对社会责任工作表现优异的单位进行了表彰。我们高度重视、全面参与雄安新区建设、粤港澳大湾区建设、“一带一路”等国家战略和倡议，积极配置资源、布局产业、协调关系、推动战略执行。华润从讲政治的高度，从维护香港繁荣稳定的大局出发，制定了重塑香港业务战略，明确了“立足香港、连接中外、善用优势、利港惠民”的方针，不断加大在港业务投资力度，先后收购了香港葵涌物流中心等项目，围绕大健康、环保、科技研发等领域，参与粤港澳大湾区建设，培育新的业务增长点，助力香港积极融入国家发展大局，在新时代共享祖国繁荣富强的伟大荣光。

在打造生态文明、实现绿色发展方面，我们积极探索将企业生产与环境保护、资源循环利用和内部协同有机结合之路，以环保理念为先导，持续优化产业结构。我们积极推广新技术，提高资源转换效率，减少污染物排放，加大太阳能、风电等新能源业务的发展力度，推动电力、水泥等业务板块环保业务的协同。我们将环保工作与业绩考核评价以及诚信建设相结合，体现绿色发展的导向和要求。我们以转型发展为契机推动企业将生态环保的理念与生意模式的创新升级相融合，积极研发绿色经济的新技术、新产品、新模式，寻找业绩增长与生态建设的有效结合点。

我们持之以恒建设希望小镇，积极落实“乡村振兴”战略，努力使红色老区和落后地区人民在共建共享中共享价值，提升获得感。过去一年，江西井冈山希望小镇竣工落成，宁夏海原、贵州剑河、湖北红安等地的华润希望小镇也正在规划建设中。通过环境改造、产业帮扶、组织重构、精神重塑，极大改善了当地民众的生产与生活，使昔日贫穷落后的老区转变成欣欣向荣的新农村，赢得了当地政府和群众的高度评价，同时也在精准扶贫方面摸索出了以“基础母牛银行”为创新理念的海原模式，获得了中央领导及国资委的认同和赞许。

通过大家的共同努力，2017年，在中国社科院企业社会责任研究中心发布的《企业社会责任蓝皮书（2017）》中，华润集团社会责任发展指数以96.8分位列中国企业300强总榜单第一位，华润集团社会责任报告获得“中国企业社会责任报告评级专家委员会”五星评级以及多个行业最高奖项。对社会责任的担当，升华了华润人的精神境界，彰显了华润“引领商业进步，共创美好生活”的崇高使命，也为华润注入了丰厚的文化积淀和发展动力，成为企业迈向未来的重要支撑。

过去一年我们的社会责任工作取得了丰硕的成果，但我们也应该清醒地认识到，成绩只能说明过去，绝不能因循守旧、裹足不前。古人云“夫路不险，则无以知马之良，任不重，则无以知人之德。”华润拥有红色企业、中央企业和驻港企业的三重身份，决定了我们要有强烈的使命感和事业心。我们要比一般的商业机构更要有一股创业精神、敬业精神、拼搏精神和奉献精神。只有牢记我们的使命，勇敢地肩负起时代赋予我们的责任，我们才能走得更远。

新的历史时期，我们要深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实十九大精神，将中央各项要求融入企业改革发展的各项工作之中。要以“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念为指针，以“满足人民美好生活需要、解决不平衡不充分问题、推进高质量发展”为方向，努力发展大健康、大消费、互联网、高科技等民生产业，提升发展质量；要深入参与粤港澳大湾区和雄安新区建设等国家战略，积极配置资源、布局产业，扎实推进项目落地；要积极响应“一带一路”倡议，推动业务国际化；要努力承担“在商言政”的特殊使命，从“讲政治”的高度不断加大在港投资力度，为促进香港繁荣稳定、落实“一国两制”发挥应有的作用；要继续积极参与落实“乡村振兴”战略，稳步推进华润希望小镇的建设步伐，推广定点扶贫的“海原模式”，让老区人民过上好日子，有好奔头。

华润已经走过了充满光荣与梦想的80年，正在迈向新的征程。先辈们创造了无数的辉煌、留下了坚实的基业，把华润建设成百年老店、实现基业长青，是我们这一代人的使命和梦想。面向未来，我们不但要将华润建设成一个卓越的企业，更应该将华润建设成一个伟大的企业。不但要为人民的美好生活提供优质的产品和服务，还要为这个社会创造更多的美好。为人民谋幸福，为民族谋复兴，是1938年华润的先辈们从延安出发时的初心，更是今天华润人的使命和奋斗目标。让我们不忘初心，矢志前行，锐意进取，埋头苦干，在新的时代努力创造出无愧于历史和时代的业绩，为实现中华民族的伟大复兴作出新的贡献！

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