平安租赁连续两年独得金贝奖“最佳融资租赁公司”

7月28日，由中国著名财经媒体领导者《21世纪经济报道》和21世纪资产管理研究院联合主办的2018中国资产管理年会暨第十一届中国资产管理“金贝奖”颁奖典礼在上海浦东嘉里大酒店隆重举行。平安国际融资租赁有限公司(以下简称“平安租赁”)凭借对融资租赁行业2.0时代的创新探索，继2017年之后，再次独家摘得“最佳融资租赁公司”奖项!

中国资产管理“金贝奖”评选始于2008年，迄今已逾十载。“金贝奖”评选力图从优秀的产品角度去发现资产管理行业发展的内在创新逻辑，挖掘财富管理的模式创新，思考并探索中国资产管理行业的成长法则与未来方向。每届评选，组委会都会邀请专业机构和行业专家组成评审团，根据企业资料，从收益能力、创新能力、风险控制能力、团队素质、市场认可度、社会责任等多维度，结合“定量”与“定性”的分析，对中国资产管理行业进行客观的分析和评价。

随着2018年金融监管机构改革和央行统筹发布的资管统一管理办法落地，本届年会围绕“新资管时代：改革与涅磐”主题，深入探讨全球宏观经济形势以及新规出台后的大资管发展。论坛上，来自各类金融机构代表和业内资深人士共同对话，分别从宏观、中观和微观纵论大资管如何进行自我革新和竞争力再造。

作为中国平安集团旗下专门从事融资租赁业务的全资子公司，平安租赁成立五年来，在各领域深耕并占据绝对优势，截止2017年12月，资产规模突破1770亿，跻身行业前十。公司注册资本132亿，在全国设立20家办事处，拥有19大业务条线，在产业租赁各领域深耕，并在健康卫生、能源冶金、工程建设、教育文化、制造加工、小微金融等多个条线引领市场。

自2016年11月开始，平安租赁董事长兼CEO方蔚豪在业内率先提出“创新租赁2.0”概念，各大创新业务蓬勃发展，在个人消费端租赁、经营性租赁、租赁+互联网、运营租赁等方向进行了积极探索。通过近两年的创新实践，目前公司内部已延展出多个创新业务条线和大量面向个体消费者、小微企业的新业务，并取得初步成果。在面临当前融资租赁企业数量井喷，行业体量迅速增长的情况下，平安租赁从未停止创新发展的脚步，紧紧聚焦金融、医疗和汽车三大生态圈，横向与平安集团金融战略协同，通过产业租赁、小微租赁、轻资本和科技赋能实现资产增值;纵向聚焦医疗和汽车生态圈，致力于成为具有独特商业价值的运营服务商。

围绕集团“汽车金融生态圈”战略，平安租赁于2015年开始布局汽车融资租赁业务，依托平安集团强大的资金实力，借力平安集团旗下汽车之家、综合金融等强优势渠道，吸收汽车金融先行者的成功经验，广泛应用各类金融科技，在汽车融资租赁市场快速崛起，不但短时间内实现汽车租赁业务规模的快速增长，还在经营性租赁等创新业务方面形成了独特优势。平安租赁坚持“资本+科技”双轮驱动，持续提升运营效率和客户体验，充分运用科技手段，提供定制化产品以及贴身的智能服务。同时，不断深化“金融+运营服务”的经营理念，打造差异化优势，深化与合作伙伴的合作内涵，为广大消费者提供专业化、全方位、一站式的金融服务。

平安租赁的“小企业+小设备”的小微企业租赁模式，致力于解决小微企业融资难的困局，通过融资租赁帮助小微企业实现设备换代，有效填补了金融服务小微企业的短板，走出了一条小微租赁创新发展之路。其以创新产品为风控载体，以创新技术为展业工具，以创新模式为战略目标打造小微租赁生态圈，突破了传统租赁行业产品非标化、风控经验化、服务同质化的瓶颈，针对小微企业需求特征，通过集约化获客、标准化产品、模型化风控、制式化流程，将融资租赁渗透到一台设备从产出、运行到淘汰的生命周期，覆盖一家小微企业从初创、成长到成熟的发展周期，真正助力小微企业创造价值。

(责编：赵爽、李栋)